مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت.. تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان... فيديو
17:02 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 17:05 GMT 14.04.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نظّم المجلس التنسيقي لعموم المواطنين الروس في لبنان مهرجان "التقاليد الشعبية الروسية" في حديقة الصنائع في بيروت، وتخلّل الحدث عرض متنوع لمختلف الفرق الروسية للفنون والرقص الشعبي، إلى جانب مسابقات في الشطرنج ورسم حي وصفوف دروس الحرف اليدوية والرقصات الروسية، ومعرض للحرف الشعبية لتعريف الناس بالثقافة الروسية.
حضر المهرجان السفير الروسي في بيروت ألكسندر رودوكوف، ومحافظ العاصمة بيروت مروان عبود، والدبلوماسي القنصل اللبناني السابق في روسيا الاتحادية رودريك خوري، ومدير البيت الروسي ألكسندر سوروكين، وممثل وزير الثقافة نزار ضاهر، وممثل وزير الإعلام مصباح العلي، وممثل وزير الشباب والرياضة جوزيف سعدالله، بالإضافة إلى حشد كبير من الجالية الروسية والمواطنين اللبنانيين.
قال رودوكوف في كلمته: "لطالما احتل تراث روسيا الثقافي الغني مكانًا خاصًا في الثقافة العالمية، وتحول إلى أحد أكثر رموز الوطن لفتا للانتباه وتميزًا، وحدث اليوم مخصص لجانب عميق ورائع من الثقافة الروسية، تقاليدنا وعاداتنا، التي تراكمت على مدى قرون عديدة وانتقلت بعناية من جيل إلى جيل".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "إن ممثلي روسيا في الخارج هم حراس تقاليدنا المحبة للسلام، إنهم يشكلون الأساس لنوع من جسر ثقافي وإنساني يعمل على الساحة الدولية كأداة للخير والسلام، ومكافحة كراهية روسيا والمساعدة في تسوية التناقضات بين الدول".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال محافظ مدينة بيروت مروان عبود لـ"سبوتنيك": "روسيا بلد الثقافة، وعلاقة لبنان مع روسيا متينة، والثقافة لعبت دورًا كبيرًا بين البلدين، روسيا في القرون الأولى لعبت دورًا في فتح مدارس وإرساليات في المنطقة، وفي حقبة الاتحاد السوفياتي أرسلت طلابا لبنانيين إلى روسيا للتعليم، روسيا بلد الأدب والفن والثقافة والموسيقى، والثقافة كانت محرك العلاقة بين البلدين ولم يكن هناك علاقة عسكرية أو تسلح".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع: "اليوم نحن في بيروت نحيي اليوم الثقافي الروسي في لبنان، وأتينا لنثني على الدور الثقافي الروسي ولنقول أن لبنان دولة صديقة لروسيا ونحن على العهد معها".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم: "نقدم رسمًا حيًا ليرى الناس أن الحياة لا تنحصر بالحروب وغيرها من الأوضاع التي نمر بها، ولطالما سيكون الفن موجودًا في حياتنا يضفي عليها الجمال والسكينة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayمهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
مهرجان التقاليد الشعبية الروسية في بيروت: تعزيز الروابط الثقافية بين روسيا ولبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال رئيس منتدى الفن التشكيلي علي ناصر، الذي جاء من جنوب لبنان رغم الأوضاع، ليشارك في المهرجان: "الفن الروسي جميل جدًا وعالمي، والغرب لا يتميز عن الفنانين العرب أو الروس بشيء، لأنه لدينا قامات فنية كبيرة وأعمالهم عظيمة".