https://sputnikarabic.ae/20240414/موسكو-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-يأتي-في-إطار-حق-الدفاع-عن-النفس-وندعو-الجميع-إلى-ضبط-النفس--عاجل-1087961799.html

موسكو تعرب عن قلقها إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

موسكو تعرب عن قلقها إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

سبوتنيك عربي

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، على الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل بالقول إن موسكو تعرب عن قلقها إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط وتدعو جميع الأطراف... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T09:13+0000

2024-04-14T09:13+0000

2024-04-14T09:46+0000

روسيا

طوفان الأقصى

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عنها تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى أن "موسكو تدعو أطراف الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى ضبط النفس"، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من تصعيد خطير آخر في المنطقة.كما دعت الخارجية الروسية في بيانها جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وعلى أن تقوم الدول الإقليمية المعنية على حل الصراعات والمشاكل القائمة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-عملية-الوعد-الحقيقي-انتهت-وإيران-لا-تعتزم-مواصلتها-1087959915.html

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روسيا, طوفان الأقصى