https://sputnikarabic.ae/20240414/نائبة-ألمانية-تحذف-منشورا-يدين-إسرائيل-ويحملها-مسؤولية-ما-يحدث-من-أزمات-في-المنطقة-1087962998.html

نائبة ألمانية تحذف منشورا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ما يحدث من أزمات في المنطقة

نائبة ألمانية تحذف منشورا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ما يحدث من أزمات في المنطقة

سبوتنيك عربي

حذفت نائبة رئيس مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، أيدان أوزوغوز، منشورا على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" يدين... 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T10:44+0000

2024-04-14T10:44+0000

2024-04-14T10:44+0000

العالم

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ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية ما كتبته النائبة أوزوغوز على صفحتها الخاصة وجاء في المنشور: "إسرائيل استفزت هجومًا إيرانيًا من خلال مهاجمة السفارة".وأثار المنشور انتقادات لاذعة، حيث اتهم الكثيرون أوزوغوز بنشر روايات معادية للسامية ما دفع الأخيرة بحذف المنشور.وقامت النائبة أوزوغو بكتابة منشور آخر وجاء فيه: "في مثل هذا الوضع المتوتر، تظهر جميع التعليقات أن الجميع هنا أيضا يهاجمون بعضهم البعض، ولهذا السبب حذفت منشوري الحرب سيئة بما فيه الكفاية".

https://sputnikarabic.ae/20240414/إسرائيل-تكشف-عن-الدول-التي-ساندت-إسرائيل-في-صد-الهجوم-الإيراني--1087962615.html

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