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https://sputnikarabic.ae/20240414/نائبة-ألمانية-تحذف-منشورا-يدين-إسرائيل-ويحملها-مسؤولية-ما-يحدث-من-أزمات-في-المنطقة-1087962998.html
نائبة ألمانية تحذف منشورا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ما يحدث من أزمات في المنطقة
نائبة ألمانية تحذف منشورا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ما يحدث من أزمات في المنطقة
سبوتنيك عربي
حذفت نائبة رئيس مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، أيدان أوزوغوز، منشورا على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" يدين... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T10:44+0000
2024-04-14T10:44+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية ما كتبته النائبة أوزوغوز على صفحتها الخاصة وجاء في المنشور: "إسرائيل استفزت هجومًا إيرانيًا من خلال مهاجمة السفارة".وأثار المنشور انتقادات لاذعة، حيث اتهم الكثيرون أوزوغوز بنشر روايات معادية للسامية ما دفع الأخيرة بحذف المنشور.وقامت النائبة أوزوغو بكتابة منشور آخر وجاء فيه: "في مثل هذا الوضع المتوتر، تظهر جميع التعليقات أن الجميع هنا أيضا يهاجمون بعضهم البعض، ولهذا السبب حذفت منشوري الحرب سيئة بما فيه الكفاية".
https://sputnikarabic.ae/20240414/إسرائيل-تكشف-عن-الدول-التي-ساندت-إسرائيل-في-صد-الهجوم-الإيراني--1087962615.html
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العالم
العالم

نائبة ألمانية تحذف منشورا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ما يحدث من أزمات في المنطقة

10:44 GMT 14.04.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
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تابعنا عبر
حذفت نائبة رئيس مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، أيدان أوزوغوز، منشورا على صفحتها الخاصة على منصة "إكس" يدين تصرفات إسرائيل ويحملها مسؤولية الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية ما كتبته النائبة أوزوغوز على صفحتها الخاصة وجاء في المنشور: "إسرائيل استفزت هجومًا إيرانيًا من خلال مهاجمة السفارة".

وأضافت النائبة في المنشور المحذوف التالي: "هناك الكثير من الحروب، والكثير من الناس معرضون للخطر، ولم يتم إطلاق سراح الرهائن، والناس يعانون من الجوع. أنا قلقة بشأن كل الناس في أوكرانيا وإسرائيل وقطاع غزة. لماذا كان من الضروري إثارة هذا الوضع؟ إن تفجير السفارة الإيرانية يعرضنا للخطر في الشرق الأوسط".

علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
إسرائيل تكشف عن الدول التي ساندت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني
10:14 GMT
وأثار المنشور انتقادات لاذعة، حيث اتهم الكثيرون أوزوغوز بنشر روايات معادية للسامية ما دفع الأخيرة بحذف المنشور.
وقامت النائبة أوزوغو بكتابة منشور آخر وجاء فيه: "في مثل هذا الوضع المتوتر، تظهر جميع التعليقات أن الجميع هنا أيضا يهاجمون بعضهم البعض، ولهذا السبب حذفت منشوري الحرب سيئة بما فيه الكفاية".
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