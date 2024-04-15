https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-ستقرر-قريبا-نوع-الرد-على-الهجوم-الإيراني-1087977602.html
إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيراني
إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية ستحدد وتقرر نوع الرد المناسب على الهجوم الإيراني الأخير على أراضيها. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T05:05+0000
2024-04-15T05:05+0000
2024-04-15T05:05+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر أن تل أبيب ستقرر نوع الرد على أي هجوم إيراني على أراضيها يوم الإثنين أو في الأيام المقبلة.وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بالفعل للحكومة الإسرائيلية مجموعة كاملة من الخيارات للرد على الهجوم الإيراني، بما في ذلك تلك التي لا تنطوي على ضرب الأراضي الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/مسؤولون-عرب-يخشون-أن-تشن-إسرائيل-حربا-ضد-إيران--1087977301.html
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العالم, طوفان الأقصى
إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيراني
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية ستحدد وتقرر نوع الرد المناسب على الهجوم الإيراني الأخير على أراضيها.
وذكرت شبكة ABC الإخبارية الأمريكية نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر أن تل أبيب ستقرر نوع الرد على أي هجوم إيراني على أراضيها يوم الإثنين أو في الأيام المقبلة.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم بالفعل للحكومة الإسرائيلية مجموعة كاملة من الخيارات للرد على الهجوم الإيراني، بما في ذلك تلك التي لا تنطوي على ضرب الأراضي الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.