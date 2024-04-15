https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-الضربات-الإيرانية-على-إسرائيل-يمكن-أن-تجبر-واشنطن-على-إغلاق-جبهة-أوكرانيا-1087997937.html

إعلام: الضربات الإيرانية على إسرائيل يمكن أن تجبر واشنطن على إغلاق جبهة أوكرانيا

إعلام: الضربات الإيرانية على إسرائيل يمكن أن تجبر واشنطن على إغلاق جبهة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

يمكن أن تؤدي الضربات الإيرانية على إسرائيل إلى إثارة حرب بين البلدين، مما قد يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق الجبهة الأوكرانية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T17:28+0000

2024-04-15T17:28+0000

2024-04-15T17:28+0000

العالم

رصد عسكري

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وحسبما كتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فإن "الأحداث الأخيرة في المنطقة تثبت الاحتمال الحقيقي للحرب، التي يمكن أن تنجر إليها واشنطن".وأضافت الصحيفة أنه "بالنظر إلى الاحتمال الحالي لانجرار الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب في الشرق الأوسط، قد تتوصل واشنطن إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إغلاق الجبهة الأوكرانية، لأنه من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم العسكري والفني والعسكري لحربين واسعي النطاق".ويشير مؤلفو المقال إلى أن "وهذا يزيد من احتمالية أن تحاول واشنطن إقناع السلطات الأوكرانية بالموافقة على خيار وقف الحرب على طول خط المواجهة من خلال اتفاقيات مع روسيا بشروط معينة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/وزير-الخارجية-الإيراني-إذا-أقدمت-إسرائيل-على-أي-مغامرة-جديدة-فسيكون-ردنا-أسرع-وأقوى-1087994850.html

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