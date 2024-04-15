https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الأوكرانية-تفقد-3-مدرعات-برادلي-أمريكية-بشكل-غريب-فيديو-1087989443.html

القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو

القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو

سبوتنيك عربي

خسر اللواء الميكانيكي المنفصل47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "ماغورا" ثلاث مركبات "إم2أ2 أو دي إس-إس أ" (برادلي)، مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T13:05+0000

2024-04-15T13:05+0000

2024-04-15T13:05+0000

رصد عسكري

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توقفت المركبات المجهزة بأنظمة الحماية الديناميكية "برات" في مكان قريب. ومن المثير للاهتمام أن إحداها، التي سقطت على جانبها في حفرة، تحمل تمويهًا صحراويًا أصفر اللون. في السابق، تم الافتراض بأن تشكيلات القوات الأوكرانية عانت من خسائر فادحة لدرجة أنها اضطرت إلى استخدام مركبات قتال المشاة التي تم تسليمها من الخارج على الفور تقريبًا إلى المعركة، دون إضاعة الوقت في إعادة الطلاء. في المجموع، وفقًا لبوابة التحليل العسكري "Losstarmour"، تلقت القوات المسلحة الأوكرانية 186 مركبة مدرعة. ومن بينها تم تدمير 46 منها، هذه البيانات تشمل فقط تلك العينات التي تم تصويرها. في الواقع، الخسائر عادة ما تكون أكبر. استولت القوات الروسية على خمس منها، وتسافر أحدها حاليًا حول روسيا كجزء من قطار وزارة الدفاع الروسية تحت عنوان "القوة في الحقيقة". وأفادت التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه، تم اغتنامها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. تم تعطيلها بواسطة قاذفة قنابل يدوية لمجموعة "المركز".

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رصد عسكري