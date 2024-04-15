القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الأوكرانية-تفقد-3-مدرعات-برادلي-أمريكية-بشكل-غريب-فيديو-1087989443.html
القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو
القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
خسر اللواء الميكانيكي المنفصل47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "ماغورا" ثلاث مركبات "إم2أ2 أو دي إس-إس أ" (برادلي)، مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T13:05+0000
2024-04-15T13:05+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104213/02/1042130258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02aeb43cb57849a2d030551d51ec33e6.jpg
توقفت المركبات المجهزة بأنظمة الحماية الديناميكية "برات" في مكان قريب. ومن المثير للاهتمام أن إحداها، التي سقطت على جانبها في حفرة، تحمل تمويهًا صحراويًا أصفر اللون. في السابق، تم الافتراض بأن تشكيلات القوات الأوكرانية عانت من خسائر فادحة لدرجة أنها اضطرت إلى استخدام مركبات قتال المشاة التي تم تسليمها من الخارج على الفور تقريبًا إلى المعركة، دون إضاعة الوقت في إعادة الطلاء. في المجموع، وفقًا لبوابة التحليل العسكري "Losstarmour"، تلقت القوات المسلحة الأوكرانية 186 مركبة مدرعة. ومن بينها تم تدمير 46 منها، هذه البيانات تشمل فقط تلك العينات التي تم تصويرها. في الواقع، الخسائر عادة ما تكون أكبر. استولت القوات الروسية على خمس منها، وتسافر أحدها حاليًا حول روسيا كجزء من قطار وزارة الدفاع الروسية تحت عنوان "القوة في الحقيقة". وأفادت التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه، تم اغتنامها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. تم تعطيلها بواسطة قاذفة قنابل يدوية لمجموعة "المركز".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104213/02/1042130258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e24f34fa1adb236f83f2c674ea56ab17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تفقد 3 مدرعات "برادلي" أمريكية بشكل غريب... فيديو

13:05 GMT 15.04.2024
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . Mikhail Turgiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
خسر اللواء الميكانيكي المنفصل47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية "ماغورا" ثلاث مركبات "إم2أ2 أو دي إس-إس أ" (برادلي)، مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
توقفت المركبات المجهزة بأنظمة الحماية الديناميكية "برات" في مكان قريب. ومن المثير للاهتمام أن إحداها، التي سقطت على جانبها في حفرة، تحمل تمويهًا صحراويًا أصفر اللون.
في السابق، تم الافتراض بأن تشكيلات القوات الأوكرانية عانت من خسائر فادحة لدرجة أنها اضطرت إلى استخدام مركبات قتال المشاة التي تم تسليمها من الخارج على الفور تقريبًا إلى المعركة، دون إضاعة الوقت في إعادة الطلاء.
في المجموع، وفقًا لبوابة التحليل العسكري "Losstarmour"، تلقت القوات المسلحة الأوكرانية 186 مركبة مدرعة. ومن بينها تم تدمير 46 منها، هذه البيانات تشمل فقط تلك العينات التي تم تصويرها. في الواقع، الخسائر عادة ما تكون أكبر.
استولت القوات الروسية على خمس منها، وتسافر أحدها حاليًا حول روسيا كجزء من قطار وزارة الدفاع الروسية تحت عنوان "القوة في الحقيقة".
وأفادت التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه، تم اغتنامها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. تم تعطيلها بواسطة قاذفة قنابل يدوية لمجموعة "المركز".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала