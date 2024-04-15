https://sputnikarabic.ae/20240415/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-عدم-وجود-أسلحة-ثقيلة-في-محطة-زابوروجيه-1088002227.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T22:07+0000
2024-04-15T22:07+0000
2024-04-15T22:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن وجود أسلحة ثقيلة بمحطة زابوروجيه: "لا توجد أسلحة ثقيلة هناك”.وأضاف أن: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تخفي أي شيء فيما يتعلق بقصف المحطة".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-ستطرح-في-مجلس-الأمن-الدولي-1087864144.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، عدم وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال غروسي في تصريحات صحافية لدى سؤاله عن وجود أسلحة ثقيلة بمحطة زابوروجيه: "لا توجد أسلحة ثقيلة هناك”.
وأضاف أن: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تخفي أي شيء فيما يتعلق بقصف المحطة".
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية
في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.