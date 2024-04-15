https://sputnikarabic.ae/20240415/بوريل-السياسة-الأوروبية-الخارجية-الفاشلة-كلفت-الاتحاد-الأوروبي-غاليا-1087977928.html

بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا

بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا

سبوتنيك عربي

اعترف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن رد الفعل المختلف جوهريًا للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع الدائر في... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T05:48+0000

2024-04-15T05:48+0000

2024-04-15T05:48+0000

العالم

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وأعرب بوريل عن أفكاره من خلال نشر مدونة شخصية على موقع خدمة العمل الخارجي الأوروبي، التي يلخص فيها أنشطته ككبير الدبلوماسيين الأوروبيين عشية الانتخابات الأوروبية وتشكيل قيادة جديدة للمؤسسات الأوروبية.وكتب بوريل في مدونته: "لقد كلفنا الافتقار إلى الوحدة غالياً في العالم العربي، وكذلك في العديد من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد استغلت الدعاية الروسية الاختلاف في استجابتنا للحربين في أوكرانيا وفلسطين على نطاق واسع".ووفقا له، في حالة أوكرانيا، تصرف الاتحاد الأوروبي "بشكل حاسم، لأنه كانت هناك وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي".وفي الوقت نفسه، في الصراع في غزة، حيث لقي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم بالفعل، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف القتال، والتعامل مع الكارثة الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من العلاقات وثيقة مع إسرائيل وتمويل الفلسطينيين.واعتبر بوريل أن "الدعاية الروسية"، التي حاولت أوروبا مكافحتها وكانت إحدى أولوياته خلال رئاسته للدبلوماسية الأوروبية، ناجحة بسبب عدم الرضا الحالي "لبقية العالم" عن تصرفات بروكسل.وأضاف بوريل بالقول إنه على وجه الخصوص، في العالم "غير الغربي"، هناك مخاوف بشأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات خلال أزمة فيروس كورونا، وسياسات الهجرة القاسية، وعدم كفاية الجهود لمكافحة تغير المناخ أو الظلم في المنظمات الدولية.

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