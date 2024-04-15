بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا

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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
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مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sputnikarabic.ae/20240415/بوريل-السياسة-الأوروبية-الخارجية-الفاشلة-كلفت-الاتحاد-الأوروبي-غاليا-1087977928.html
بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا
بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا
سبوتنيك عربي
اعترف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن رد الفعل المختلف جوهريًا للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع الدائر في... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T05:48+0000
2024-04-15T05:48+0000
العالم
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وأعرب بوريل عن أفكاره من خلال نشر مدونة شخصية على موقع خدمة العمل الخارجي الأوروبي، التي يلخص فيها أنشطته ككبير الدبلوماسيين الأوروبيين عشية الانتخابات الأوروبية وتشكيل قيادة جديدة للمؤسسات الأوروبية.وكتب بوريل في مدونته: "لقد كلفنا الافتقار إلى الوحدة غالياً في العالم العربي، وكذلك في العديد من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد استغلت الدعاية الروسية الاختلاف في استجابتنا للحربين في أوكرانيا وفلسطين على نطاق واسع".ووفقا له، في حالة أوكرانيا، تصرف الاتحاد الأوروبي "بشكل حاسم، لأنه كانت هناك وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي".وفي الوقت نفسه، في الصراع في غزة، حيث لقي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم بالفعل، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف القتال، والتعامل مع الكارثة الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من العلاقات وثيقة مع إسرائيل وتمويل الفلسطينيين.واعتبر بوريل أن "الدعاية الروسية"، التي حاولت أوروبا مكافحتها وكانت إحدى أولوياته خلال رئاسته للدبلوماسية الأوروبية، ناجحة بسبب عدم الرضا الحالي "لبقية العالم" عن تصرفات بروكسل.وأضاف بوريل بالقول إنه على وجه الخصوص، في العالم "غير الغربي"، هناك مخاوف بشأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات خلال أزمة فيروس كورونا، وسياسات الهجرة القاسية، وعدم كفاية الجهود لمكافحة تغير المناخ أو الظلم في المنظمات الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/بوريل-احتمال-اندلاع-حرب-شديدة-في-أوروبا-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1087837763.html
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العالم

بوريل: السياسة الأوروبية الخارجية الفاشلة كلفت الاتحاد الأوروبي غاليا

05:48 GMT 15.04.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
اعترف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن رد الفعل المختلف جوهريًا للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع الدائر في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة، "كلف الاتحاد الأوروبي غاليًا" في علاقاته مع الدول العربية وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.
وأعرب بوريل عن أفكاره من خلال نشر مدونة شخصية على موقع خدمة العمل الخارجي الأوروبي، التي يلخص فيها أنشطته ككبير الدبلوماسيين الأوروبيين عشية الانتخابات الأوروبية وتشكيل قيادة جديدة للمؤسسات الأوروبية.
وكتب بوريل في مدونته: "لقد كلفنا الافتقار إلى الوحدة غالياً في العالم العربي، وكذلك في العديد من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد استغلت الدعاية الروسية الاختلاف في استجابتنا للحربين في أوكرانيا وفلسطين على نطاق واسع".
ووفقا له، في حالة أوكرانيا، تصرف الاتحاد الأوروبي "بشكل حاسم، لأنه كانت هناك وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي".
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
بوريل: احتمال اندلاع حرب شديدة في أوروبا "لم يعد ضربا من الخيال"
9 أبريل, 09:03 GMT
وفي الوقت نفسه، في الصراع في غزة، حيث لقي عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم بالفعل، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف القتال، والتعامل مع الكارثة الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من العلاقات وثيقة مع إسرائيل وتمويل الفلسطينيين.
واعتبر بوريل أن "الدعاية الروسية"، التي حاولت أوروبا مكافحتها وكانت إحدى أولوياته خلال رئاسته للدبلوماسية الأوروبية، ناجحة بسبب عدم الرضا الحالي "لبقية العالم" عن تصرفات بروكسل.
وأضاف بوريل بالقول إنه على وجه الخصوص، في العالم "غير الغربي"، هناك مخاوف بشأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات خلال أزمة فيروس كورونا، وسياسات الهجرة القاسية، وعدم كفاية الجهود لمكافحة تغير المناخ أو الظلم في المنظمات الدولية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعمليةأمس, 21:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ12 أبريل, 17:55 GMT
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