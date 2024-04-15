https://sputnikarabic.ae/20240415/تبون-يستقبل-بوغدانوف-الجزائر-وروسيا-تركزان-على-زيادة-التعاون--1087994197.html

تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون

تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T14:57+0000

2024-04-15T14:57+0000

2024-04-15T14:57+0000

روسيا

الجزائر

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ووفقا للخارجية الروسية، فإن الطرفين أكدا أن التركيز يجب أن ينصب على الحوار وزيادة التعاون.وأضافت الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة التفصيلية، تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه، والتي تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة، في الوقت نفسه، تم التركيز المستمر لموسكو والجزائر على الحفاظ على علاقات منتظمة ووثيقة، وبناء التعاون المتبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والاستثمارية والثقافية والإنسانية".وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف كان في استقباله أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفريق أول سعيد شنغريخا.وتابعت الوزارة: "تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية الروسية الجزائرية بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة، الموقع في يونيو 2023 في موسكو".ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقّعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.

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