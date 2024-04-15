تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240415/تبون-يستقبل-بوغدانوف-الجزائر-وروسيا-تركزان-على-زيادة-التعاون--1087994197.html
تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون
تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T14:57+0000
2024-04-15T14:57+0000
روسيا
الجزائر
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ووفقا للخارجية الروسية، فإن الطرفين أكدا أن التركيز يجب أن ينصب على الحوار وزيادة التعاون.وأضافت الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة التفصيلية، تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه، والتي تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة، في الوقت نفسه، تم التركيز المستمر لموسكو والجزائر على الحفاظ على علاقات منتظمة ووثيقة، وبناء التعاون المتبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والاستثمارية والثقافية والإنسانية".وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف كان في استقباله أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفريق أول سعيد شنغريخا.وتابعت الوزارة: "تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية الروسية الجزائرية بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة، الموقع في يونيو 2023 في موسكو".ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقّعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائر-الدولة-الوحيدة-التي-وقفت-إلى-جوار-النيجر-1087842609.html
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روسيا, الجزائر
روسيا, الجزائر

تبون يستقبل بوغدانوف... الجزائر وروسيا تركزان على زيادة التعاون

14:57 GMT 15.04.2024
© Sputnik . Farah Al-Qaderiاحتفالية عيد الثورة التحريرية الـ 68 للجزائر في سفارة الجزائر في موسكو، روسيا
احتفالية عيد الثورة التحريرية الـ 68 للجزائر في سفارة الجزائر في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . Farah Al-Qaderi
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
ووفقا للخارجية الروسية، فإن الطرفين أكدا أن التركيز يجب أن ينصب على الحوار وزيادة التعاون.
وأضافت الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة التفصيلية، تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه، والتي تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية المتعمقة، في الوقت نفسه، تم التركيز المستمر لموسكو والجزائر على الحفاظ على علاقات منتظمة ووثيقة، وبناء التعاون المتبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والاستثمارية والثقافية والإنسانية".
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بالإضافة إلى ذلك، عند مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، "لوحظ تقارب التوجهات الأساسية لروسيا والجزائر فيما يتعلق بعدم وجود بديل للحل السلمي للعديد من الصراعات وحالات الأزمات في الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية وفقا لـ "المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف كان في استقباله أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفريق أول سعيد شنغريخا.
وتابعت الوزارة: "تمت مناقشة القضايا الحالية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية الروسية الجزائرية بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة، الموقع في يونيو 2023 في موسكو".
وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة تقديم الدعم، وتقديم المساعدة اللازمة لتعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقّعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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