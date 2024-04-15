https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-إسرائيل-خدمت-إيران-بـقصف-القنصلية-الإيرانية-1087984096.html

خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل خدمت إيران بـقصف القنصلية الإيرانية

خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل خدمت إيران بـقصف القنصلية الإيرانية

سبوتنيك عربي

رأى الباحث والخبير بالشأن الإيراني، محمد شمص، أن الرد الايراني كان لا بد منه لإعادة الاعتبار للكرامة الوطنية الايرانية، مشيرا إلى أن إسرائيل خدمت إيران بهذه... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T11:06+0000

2024-04-15T11:06+0000

2024-04-15T11:06+0000

العالم

طوفان الأقصى

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وأكد شمص في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العملية الإيرانية كسرت هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحققت أهدافها الأساسية حيث حاولت طهران فرض معادلة جديدة مفادها أن أي اعتداء على الإراضي الإيرانية أو أي استهداف لقادة ومسؤولين إيرانيين في لبنان أو سوريا أو العراق سيتم الرد عليه بهذا الحجم، وزمن قصف إسرائيل لإيران دون رد قد ولّى وإذا فكّر الجيش الاسرائيلي بالتصعيد سيواجه عمليات أقوى بـ10 أضعاف وزمن الصبر الاستراتيجي ولى.وعن وصف هذا الرد بـ "المسرحية" قال شمص: إن "هذه المسرحية كلّفت إسرائيل مليار دولار، واستنفار القوات العسكرية قبل وبعد الضربة وتعطيل الحياة اليومية والاقتصادية في تل أبيب"، موضحاً أن إيران أبلغت دول العالم بانها بصدد القيام بعمل عسكري محدود بهدف ردع الجيش الإسرائيلي. كما بيّن أنّ "إسرائيل تكذب فالمعلومات تشير إلى أن 50% من الصواريخ التي انطلقت من طهران وصلت إلى اسرائيل وحكومة نتنياهو تمنع وصول الحقيقة إلى الرأي العام العالمي".وأشار إلى أن "من أهم نتائج الضربة الإيرانية هي تراجع نتنياهو عن الهجوم في رفح، وهي ورقة يستفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، منها لابتزاز بايدين، وخصوصاً أنه كان هناك تبادل رسائل بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن حول تنازل إيران عن الرد مقابل وقف العدوان على غزة". وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز"، عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-أمريكي-يكشف-بالأرقام-القواعد-الإسرائيلية-التي-ضربتها-الصواريخ-الإيرانية-1087980122.html

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العالم, طوفان الأقصى