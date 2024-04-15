https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-أمريكي-يكشف-بالأرقام-القواعد-الإسرائيلية-التي-ضربتها-الصواريخ-الإيرانية-1087980122.html

إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية

إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عدد الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الإسرائيلية ووصلت إلى أهدافها وضربت قواعد عسكرية وتسببت بخسائر. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T09:30+0000

2024-04-15T09:30+0000

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ونقلت شبكة "ABC News" عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده بأن 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية أصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، زاعمًا عدم وقوع أضرار كبيرة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيرانيارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

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https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html

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