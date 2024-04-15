https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-أمريكي-يكشف-بالأرقام-القواعد-الإسرائيلية-التي-ضربتها-الصواريخ-الإيرانية-1087980122.html
إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية
إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عدد الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الإسرائيلية ووصلت إلى أهدافها وضربت قواعد عسكرية وتسببت بخسائر. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T09:30+0000
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ونقلت شبكة "ABC News" عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده بأن 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية أصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، زاعمًا عدم وقوع أضرار كبيرة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيرانيارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20240414/الكشف-عن-تفاصيل-الطائرات-والصورايخ-التي-استخدمتها-إيران-في-هجومها-على-إسرائيل-1087976153.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html
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العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام أمريكي يكشف بالأرقام القواعد الإسرائيلية التي ضربتها الصواريخ الإيرانية
09:30 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 15.04.2024)
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن عدد الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الدفاعات الإسرائيلية ووصلت إلى أهدافها وضربت قواعد عسكرية وتسببت بخسائر.
ونقلت شبكة "ABC News" عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده بأن 9 صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت
الدفاعات الجوية الإسرائيلية أصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، زاعمًا عدم وقوع أضرار كبيرة.
وقال المسؤول إن 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى احتراق طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج ومنشآت تخزين.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن 4 صواريخ باليستية إضافية أصابت قاعدة النقب الجوية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار كبيرة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.