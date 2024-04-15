https://sputnikarabic.ae/20240415/روسكوسموس-تقترح-إنشاء-مصدر-للطاقة-النووية-على-القمر-1087988250.html
"روسكوسموس" تقترح إنشاء مصدر للطاقة النووية على القمر
"روسكوسموس" تقترح إنشاء مصدر للطاقة النووية على القمر
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، يوري بوريسوف، أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون إسهامًا لروسيا في هذا المشروع المشترك... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T12:13+0000
2024-04-15T12:13+0000
2024-04-15T12:13+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080601147_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_279353cbb7cdebcab57d686069149f4a.jpg
وقال بوريسوف في محاضرة للطلاب في المتحف الحكومي لتاريخ رواد الفضاء في كالوغا: "من الأهم من ذلك إنشاء مصدر مدمج وموثوق وطويل الأجل ودائم للطاقة النووية على القمر، وقد يكون هذا أحد الإسهامات الجادة للجانب الروسي في المشروع الروسي الصيني المشترك".وأوضح أن الليلة القمرية تدوم حوالي 14 يومًا أرضيًا. من المستحيل ضمان تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترة طويلة في الظل فقط عن طريق شحن الألواح الشمسية خلال النهار.وفي وقت سابق، قال بوريسوف إن "روسكوسموس" تدرس مع زملائها الصينيين إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.
https://sputnikarabic.ae/20240409/مشهد-مذهل-لظل-القمر-يتحرك-على-الأرض-فيديو-1087847085.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080601147_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87f20c3e8280811cc357badbbc2b0c1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
"روسكوسموس" تقترح إنشاء مصدر للطاقة النووية على القمر
أعلن المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، يوري بوريسوف، أن إنشاء مصدر للطاقة النووية لتشغيل قاعدة قمرية يمكن أن يكون إسهامًا لروسيا في هذا المشروع المشترك مع الصين.
وقال بوريسوف في محاضرة للطلاب في المتحف الحكومي لتاريخ رواد الفضاء في كالوغا: "من الأهم من ذلك إنشاء مصدر مدمج وموثوق وطويل الأجل ودائم للطاقة النووية على القمر، وقد يكون هذا أحد الإسهامات الجادة للجانب الروسي في المشروع الروسي الصيني المشترك".
وأوضح أن الليلة القمرية تدوم حوالي 14 يومًا أرضيًا. من المستحيل ضمان تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترة طويلة في الظل فقط عن طريق شحن الألواح الشمسية خلال النهار.
وفي وقت سابق، قال بوريسوف إن "روسكوسموس" تدرس مع زملائها الصينيين إرسال وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.