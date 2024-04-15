https://sputnikarabic.ae/20240415/شولتس-يحذر-إيران-من-شن-هجوم-جديد-على-إسرائيل-1087979738.html

شولتس يحذر إيران من شن هجوم جديد على إسرائيل

شولتس يحذر إيران من شن هجوم جديد على إسرائيل

سبوتنيك عربي

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إيران من شن هجمات جديدة على إسرائيل، ونصح إسرائيل نفسها بالمساعدة في تهدئة التوترات. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T09:00+0000

2024-04-15T09:00+0000

2024-04-15T09:00+0000

العالم

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وقال شولتس في مؤتمر صحفي في شنغهاي بثته قناة "NTV": "هجوم إيران على إسرائيل لم يسبق له مثيل، لقد كان شيئًا ما كان يجب أن يحدث، لقد كان تصعيدًا رهيبًا. لذلك، أريد أن أكرر تحذيري: يجب ألا يكون هناك المزيد من مثل هذه التصرفات من جانب إيران".وعندما سئل عما إذا كان يحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم الرد عسكريا على الهجوم الإيراني، أجاب المستشار أن "نصيحتنا هي أننا أنفسنا بحاجة إلى تعزيز وقف التصعيد".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/طهران-إيران-لا-تسعى-إلى-تصعيد-التوتر-في-المنطقة-1087979290.html

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