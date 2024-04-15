https://sputnikarabic.ae/20240415/طهران-إيران-لا-تسعى-إلى-تصعيد-التوتر-في-المنطقة-1087979290.html

طهران: إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة

طهران: إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران لا تسعى إلى تصعید التوتر في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائما على ردع ومعاقبة... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T08:28+0000

2024-04-15T08:28+0000

2024-04-15T08:28+0000

العالم

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وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الیوم الاثنین، عن العمليات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوة تخلق وتضمن الأمن، وأن العملية العسكرية التي قامت بها إیران ضد بعض القواعد العسكرية للکیان الصهيوني تتماشى تماما مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً على اعتداءات الکیان الصهيوني المتكررة، وخاصة عدوانه الأخير على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق"، وفقا موقع "إرنا".وأضاف: "أن الجهاز الدبلوماسي الإیراني والقوات المسلحة تصرفا بطريقة مهنية ومسؤولة تماما، في العملية الأخيرة وردا على العمل العدواني للکیان الصهيوني. ولقد توجهنا التحذيرات اللازمة قبل العمل العسكري وتصرفنا باقتدار بعد إجراءاتنا الدبلوماسية".وأشار كنعاني إلى أنه نظراً لعدم تحرك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في خلق الردع ضد إسرائيل، تحركت إيران من خلال استخدام حقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html

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