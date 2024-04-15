صور ترصد عودة 150 ألف فلسطيني إلى قطاع غزة

تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان

عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.