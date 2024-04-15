https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html

موقع أمريكي يكشف تفاصيل ما جرى بين المسؤولين الإسرائيليين بعد الهجوم الإيراني

موقع أمريكي يكشف تفاصيل ما جرى بين المسؤولين الإسرائيليين بعد الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، الأحداث التي جرت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T07:27+0000

2024-04-15T07:27+0000

2024-04-15T07:27+0000

العالم

طوفان الأقصى

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وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الوزراء الإسرائيليين وأعضاء حكومة الحرب، بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، اقترحا شن هجوم فوري على إيران ردًا على تصرفاتها، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الفكرة بسبب اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتابع الموقع: "بعد وقت قصير من علم مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بأن إيران شنت هجومًا، اقترح الوزيران بيني غانتس وجادي آيزنكوت توجيه ضربة انتقامية فورية".وقال المسؤولون إن نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة العسكرية عارضوا الفكرة لأنه لم يكن من الواضح بعد في ذلك الوقت ما إذا كان الهجوم الإيراني قد تسبب في أي أضرار أو إصابات. وقال أحد المسؤولين للموقع "كانت هناك عدة خيارات للانتقام، لكن المكالمة مع بايدن أوقفت نتنياهو".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-ستقرر-قريبا-نوع-الرد-على-الهجوم-الإيراني-1087977602.html

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