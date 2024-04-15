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https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html
موقع أمريكي يكشف تفاصيل ما جرى بين المسؤولين الإسرائيليين بعد الهجوم الإيراني
موقع أمريكي يكشف تفاصيل ما جرى بين المسؤولين الإسرائيليين بعد الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، الأحداث التي جرت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T07:27+0000
2024-04-15T07:27+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الوزراء الإسرائيليين وأعضاء حكومة الحرب، بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، اقترحا شن هجوم فوري على إيران ردًا على تصرفاتها، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الفكرة بسبب اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وتابع الموقع: "بعد وقت قصير من علم مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بأن إيران شنت هجومًا، اقترح الوزيران بيني غانتس وجادي آيزنكوت توجيه ضربة انتقامية فورية".وقال المسؤولون إن نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة العسكرية عارضوا الفكرة لأنه لم يكن من الواضح بعد في ذلك الوقت ما إذا كان الهجوم الإيراني قد تسبب في أي أضرار أو إصابات. وقال أحد المسؤولين للموقع "كانت هناك عدة خيارات للانتقام، لكن المكالمة مع بايدن أوقفت نتنياهو".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-ستقرر-قريبا-نوع-الرد-على-الهجوم-الإيراني-1087977602.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

موقع أمريكي يكشف تفاصيل ما جرى بين المسؤولين الإسرائيليين بعد الهجوم الإيراني

07:27 GMT 15.04.2024
© Sputnik . AMMAR AWADجلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان
جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . AMMAR AWAD
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، الأحداث التي جرت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل.
وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الوزراء الإسرائيليين وأعضاء حكومة الحرب، بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، اقترحا شن هجوم فوري على إيران ردًا على تصرفاتها، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الفكرة بسبب اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتابع الموقع: "بعد وقت قصير من علم مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بأن إيران شنت هجومًا، اقترح الوزيران بيني غانتس وجادي آيزنكوت توجيه ضربة انتقامية فورية".
وقال المسؤولون للصحيفة إن غانتس وأيزنكوت قالا إنه كلما طال انتظار إسرائيل، أصبح من الصعب عليها الحصول على شرعية دولية للرد، معتبرين أن الإجراء الإسرائيلي الفوري سيمنع إيران من شن هجوم آخر.
وقال المسؤولون إن نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة العسكرية عارضوا الفكرة لأنه لم يكن من الواضح بعد في ذلك الوقت ما إذا كان الهجوم الإيراني قد تسبب في أي أضرار أو إصابات.
وقال أحد المسؤولين للموقع "كانت هناك عدة خيارات للانتقام، لكن المكالمة مع بايدن أوقفت نتنياهو".
الهجوم الإيراني على إسرائيل 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيراني
05:05 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لآخر المستجدات بعد الهجوم الإيراني على إسرائيلأمس, 21:31 GMT
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