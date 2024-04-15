https://sputnikarabic.ae/20240415/عام-من-الحرب-السودان-يذوب-في-بحر-دماء-1087993951.html
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب في السودان عامها الثاني، والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T14:41+0000
2024-04-15T14:41+0000
2024-04-15T14:41+0000
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انفوجرافيك, инфографика
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
دخلت الحرب في السودان عامها الثاني، والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.