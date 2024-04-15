https://sputnikarabic.ae/20240415/قطيع-كلاب-يطارد-أي-شيء-في-مدرج-مطار-بغداد-الدولي-فيديو-1087988452.html
قطيع كلاب يطارد "أي شيء" في مدرج مطار بغداد الدولي... فيديو
قطيع كلاب يطارد "أي شيء" في مدرج مطار بغداد الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات الكلاب الشاردة تجوب أرض ومدرج مطار بغداد الدولي على مقربة من الطائرات، وتلاحق سيارات وحافلات المطار. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T12:26+0000
2024-04-15T12:26+0000
2024-04-15T12:26+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو، العديد من الكلاب وهي تركض في أرض المطار وتنبح بشدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطيع كلاب يطارد "أي شيء" في مدرج مطار بغداد الدولي... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات الكلاب الشاردة تجوب أرض ومدرج مطار بغداد الدولي على مقربة من الطائرات، وتلاحق سيارات وحافلات المطار.
ويظهر في الفيديو، العديد من الكلاب وهي تركض في أرض المطار وتنبح بشدة.