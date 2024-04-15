https://sputnikarabic.ae/20240415/كلافزين---1-غواصة-روسية-تطارد-العدو-في-أعماق-البحار-1087994747.html
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 65 غواصة مأهولة تجعل قوة الغواصات الروسية في المرتبة الأولى عالميا. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T15:02+0000
2024-04-15T15:02+0000
2024-04-15T15:02+0000
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وتمثل الغواصات الروبوتية سلاحا خطيرا تطوره روسيا على نطاق واسع سواء كانت مخصصة لمهام رصد البحار والمحيطات أو لمهام قتالية مباشرة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم 65 غواصة مأهولة تجعل قوة الغواصات الروسية في المرتبة الأولى عالميا.
وتمثل الغواصات الروبوتية سلاحا خطيرا تطوره روسيا على نطاق واسع سواء كانت مخصصة لمهام رصد البحار والمحيطات أو لمهام قتالية مباشرة.