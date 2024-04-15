https://sputnikarabic.ae/20240415/معدلات-البطالة-في-دول-مجموعة-العشرين-1087981146.html
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
2024-04-15T09:32+0000
2024-04-15T09:32+0000
2024-04-15T09:32+0000
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وسجلت روسيا معدل بطالة بلغ 3%، ما ضمن للبلاد المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات بأدنى معدلات البطالة في العالم.وتتمتع اليابان بظروف أفضل، حيث يعاني 2.5% فقط من السكان من صعوبة البحث عن عمل. في حين أن أخطر ظروف البطالة توجد في جنوب أفريقيا بنسبة 32.1%، وفي البرازيل، انخفض مستوى البطالة ليصل إلى 7.8% بحلول نهاية عام 2023. إلا أن البلاد لا تزال من بين الدول التي تعاني من بطالة حادة.اطّلع على إحصاءات البطالة في دول مجموعة العشرين في إنفوغراف أعّه فريق "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
معدلات البطالة في دول مجموعة العشرين
في شهر ديسمبر/ كانون الأول، دخلت روسيا ضمن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم مع أدنى معدلات البطالة.
وسجلت روسيا معدل بطالة بلغ 3%، ما ضمن للبلاد المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات بأدنى معدلات البطالة في العالم.
وتتمتع اليابان بظروف أفضل، حيث يعاني 2.5% فقط من السكان من صعوبة البحث عن عمل. في حين أن أخطر ظروف البطالة توجد في جنوب أفريقيا بنسبة 32.1%، وفي البرازيل، انخفض مستوى البطالة ليصل إلى 7.8% بحلول نهاية عام 2023. إلا أن البلاد لا تزال من بين الدول التي تعاني من بطالة حادة.
اطّلع على إحصاءات البطالة في دول مجموعة العشرين في إنفوغراف أعّه فريق "سبوتنيك".