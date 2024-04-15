https://sputnikarabic.ae/20240415/هل-تستطيع-واشنطن-منع-إسرائيل-من-الرد-على-إيران؟-خبير-يوضح-1087979994.html

هل تستطيع واشنطن منع إسرائيل من الرد على إيران؟... خبير يوضح

هل تستطيع واشنطن منع إسرائيل من الرد على إيران؟... خبير يوضح

سبوتنيك عربي

صرح الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، أليكسي كليبنيكوف، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، وذلك على خلفية تأثير... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T09:09+0000

2024-04-15T09:09+0000

2024-04-15T09:09+0000

العالم

طوفان الأقصى

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وقال كليبنيكوف خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك": وتخشى واشنطن من تصعيد الصراع الإيراني الإسرائيلي، لأنه في هذه الحالة يمكن أن يصبح عالميا، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة "إجبار" إسرائيل على التخلي عن ردها العسكري على إيران.ولفت كليبنيكوف إلى أن حجم الصراع حتى الآن يقتصر فقط على المشاركة المباشرة لإسرائيل وحماس، مع مشاركة من حين لآخر لـ"حزب الله"، ولكن هناك دائما فرصة لتوسيعه من خلال إشراك لبنان والعراق وإيران ولاعبين إقليميين آخرين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/موقع-أمريكي-يكشف-تفاصيل-ما-جرى-بين-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-الهجوم-الإيراني-1087978568.html

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العالم, طوفان الأقصى