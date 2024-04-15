https://sputnikarabic.ae/20240415/4-ضحايا-في-عملية-طعن-داخل-كنيسة-في-سيدني-فيديو-1087987292.html
4 ضحايا في عملية طعن داخل كنيسة في سيدني... فيديو
4 ضحايا في عملية طعن داخل كنيسة في سيدني... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، اليوم الإثنين، خلال قداس أقيم في كنيسة المسيح الراعي الصالح بضاحية واكيلي غربي سيدني. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T11:50+0000
2024-04-15T11:50+0000
2024-04-15T11:50+0000
العالم
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وأضافت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، لكن سيارة إسعاف نيو ساوث ويلز أوضحت لاحقا أن الرقم كان 4.وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.ومن بين المصابين الأربعة، رجل في الخمسينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات، ورجل في العشرينات، وآخر في الستينيات من عمره.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
4 ضحايا في عملية طعن داخل كنيسة في سيدني... فيديو
ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، اليوم الإثنين، خلال قداس أقيم في كنيسة المسيح الراعي الصالح بضاحية واكيلي غربي سيدني.
وأضافت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، لكن سيارة إسعاف نيو ساوث ويلز أوضحت لاحقا أن الرقم كان 4.
ولم يتم تأكيد تفاصيل الهجوم بعد، لكن قالت وسائل إعلام محلية إنه تم القبض على الجاني، فيما لا تزال حشود كبيرة من الناس والعديد من المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.
وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
ومن بين المصابين الأربعة، رجل في الخمسينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات، ورجل في العشرينات، وآخر في الستينيات من عمره.