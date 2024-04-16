https://sputnikarabic.ae/20240416/الأمطار-الغزيرة-في-الإمارات-تؤدي-إلى-غرق-الطرق-فيديو-1088019915.html
الأمطار الغزيرة في الإمارات تؤدي إلى غرق الطرق... فيديو
الأمطار الغزيرة في الإمارات تؤدي إلى غرق الطرق... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "الخليج تايمز" بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات أدت إلى غرق العديد من الطرق. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T14:18+0000
2024-04-16T14:18+0000
2024-04-16T14:18+0000
العالم العربي
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يُشار إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت بالتساقط، يوم الاثنين، وبدأت الموجة الثانية من الطقس السيئ في اليوم التالي.ونصحت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سكان الإمارات بالبقاء في منازلهم. وطُلب من موظفي الخدمة المدنية العمل من المنزل، وتحولت المدارس إلى العمل عبر الإنترنت.وتضررت دبي بشكل خاص من الأمطار. وقالت هيئة الطرق والاتصالات إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية. يُذكر أنه بسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة حاليًا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأمطار الغزيرة في الإمارات تؤدي إلى غرق الطرق... فيديو
أفادت صحيفة "الخليج تايمز" بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات أدت إلى غرق العديد من الطرق.
يُشار إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت بالتساقط، يوم الاثنين، وبدأت الموجة الثانية من الطقس السيئ في اليوم التالي.
ونصحت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سكان الإمارات بالبقاء في منازلهم. وطُلب من موظفي الخدمة المدنية العمل من المنزل، وتحولت المدارس إلى العمل عبر الإنترنت.
وتضررت دبي بشكل خاص من الأمطار. وقالت هيئة الطرق والاتصالات إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية.
يُذكر أنه بسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة حاليًا.