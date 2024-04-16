https://sputnikarabic.ae/20240416/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يستقيل-من-منصبه-1088027075.html
المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من منصبه
المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من منصبه
سبوتنيك عربي
في خطوة كانت غير مستبعدة بعد حالة الجمود السياسي ورفض الفرقاء الليبيين كل الجهود التي بذلت من أجل التوافق على إجراء انتخابات تنهي المرحلة الراهنة، قدم المبعوث... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
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جاء إعلان باتيلي بعد إحاطة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، تضمنت توجيه انتقادات إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال باتيلي، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، إن الليبيين في جميع أنحاء البلاد عبروا عن نفاد صبرهم، ويطالبون بكسر الجمود الحالي لإنقاذ بلادهم من الفوضى والفشل.ولفت إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها من الأطراف المعنية في ليبيا تم مقابلتها بـ"لا مبالاة" بمصالح الشعب الليبي".ولفت إلى أن "الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون، تتعارض مع ما يتم إعلانه عن نيتهم حل الصراع بقيادة ليبية"، مضيفا: "لم يظهروا حسن نيتهم حتى الآن".ودعا باتيلي إلى ضرورة وجود التزام وتنسيق بين الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى حتمية هذا الأمر لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240409/أستاذ-قانون-دولي-عودة-الملكية-في-ليبيا-غير-وارد-والتقسيم-شبه-مستحيل-1087849588.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من منصبه
حصري
في خطوة كانت غير مستبعدة بعد حالة الجمود السياسي ورفض الفرقاء الليبيين كل الجهود التي بذلت من أجل التوافق على إجراء انتخابات تنهي المرحلة الراهنة، قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
جاء إعلان باتيلي بعد إحاطة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، تضمنت توجيه انتقادات إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
وقال باتيلي، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، إن الليبيين في جميع أنحاء البلاد عبروا عن نفاد صبرهم، ويطالبون بكسر الجمود الحالي لإنقاذ بلادهم من الفوضى والفشل.
ولفت إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها من الأطراف المعنية
في ليبيا تم مقابلتها بـ"لا مبالاة" بمصالح الشعب الليبي".
ولفت إلى أن "الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون، تتعارض مع ما يتم إعلانه عن نيتهم حل الصراع بقيادة ليبية"، مضيفا: "لم يظهروا حسن نيتهم حتى الآن".
ودعا باتيلي إلى ضرورة وجود التزام وتنسيق بين الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
، مشيرا إلى حتمية هذا الأمر لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.