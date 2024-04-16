https://sputnikarabic.ae/20240416/المبعوث-الأممي-يحذر-من-عواقب-وخيمة-جراء-استمرار-التصعيد-في-اليمن-1088008096.html

المبعوث الأممي يحذر من عواقب وخيمة جراء استمرار التصعيد في اليمن

المبعوث الأممي يحذر من عواقب وخيمة جراء استمرار التصعيد في اليمن

سبوتنيك عربي

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من عواقب وخيمة حال استمر التصعيد العسكري في البلاد. 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T09:28+0000

2024-04-16T09:28+0000

2024-04-16T09:28+0000

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وقال غروندبرغ، في إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة اليمنية، "إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط، والحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة".وأضاف أنه "على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى اليمن ما زال مستقرا نسبيا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، شهدنا مؤخرا تصعيدًا للأعمال العدائية على عدة جبهات".وتابع المبعوث الأممي: "إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها.. إن الإنخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقًا للحوار".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم