https://sputnikarabic.ae/20240416/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-واشنطن-تكرس-وجودها-في-العراق-على-جميع-المستويات-1088025288.html

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات

سبوتنيك عربي

أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن الوفد "المترهل"، الذي رافق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعث رسالة سلبية للداخل والخارج مفادها عدم... 16.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-16T18:06+0000

2024-04-16T18:06+0000

2024-04-16T18:06+0000

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/02/1086608861_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0bb1f932c279f91662c5e16b355d8590.jpg

وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "السوداني ذهب إلى واشنطن بوفد مترهل"، على حد وصفه، "وصل تعداده إلى 180 شخصية، وهو وفد كبير يمثل الأطياف والقوى السياسية والأحزاب المختلفة".وتابع النايل: "الوفد مثل عدة تجمعات سياسية ومسلحة، فضلا عن أنه اصطحب معه مسؤولي المصارف المٌعاقبة أمريكيا ومنهم المالك الرسمي لشركة فلاي بغداد للطيران المحظورة".وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه "رغم كثرة الشخصيات السياسية والحكومية التي يتكون منها الوفد العراقي في واشنطن، إلا أنه لم يصطحب معه لجنة عسكرية أو أمنية، مما يؤكد أن خيار مناقشة جدولة أو انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس على جدول اللقاء، بل إن المناقشات تركزت على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي المبرم سابقا مع أمريكا، والخاص بالاقتصاد والثقافة والمنح الدراسية وهذا سيكون مدخل مهم للسوداني لتعزيز بناء تخالف سياسي واستخدام هذه الامتيازات سياسيا للعمل على ولاية ثانية له".وأوضح النايل أن "الاتفاق على دخول أمريكا لبناء قدرات الطاقة العراقية سيكون محل نزاع واضح بين إيران وأمريكا، لأن إيران استفادت ماليا بشكل كبير وكسرت الحصار المفروض عليها من خلال الغاز والكهرباء المٌصدر للعراق، فضلا عن اتفاقيات أخرى، وبالتالي تعزيز الطاقة باتجاه أمريكا سيحرم إيران من هذه الواردات المالية الضخمة مما سيسبب اختلاف كبير، وحلفاء إيران في الإطار التنسيقي لن يسمحوا للسوداني بتغليب المصلحة الأمريكية على الإيرانية".ولفت عضو الميثاق الوطني إلى أن "الأمريكيين يريدون عدم استهداف قواعدهم قبيل الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على بايدن والديمقراطيين في حملاتهم الإنتخابية، كما أن إيران من الجهة الأخرى تريد أن يفوز بايدن، لذلك ستحافظ على الهدوء خوفا من فوز ترامب، وهذا سيعطي إيهام بأن السوداني نجح في التهدئة، مما سيزيد الدعم الأمريكي له، لكن كل ذلك مرتبط أيضا بالرد الإسرائيلي على إيران بعد الهجوم الأخير الذي لم يتسبب بأي ضرر مادي أو بشري لإسرائيل".وأكد النايل أن "أي مسمى جديد للعلاقة بين واشنطن وبغداد لن يغير في الأمور كثيرا في المستقبل،لاسيما وأن إطار هذه العلاقة مع بايدن وإدارته، وإذا تغيرت الأوضاع فإن شكل هذه العلاقات ستتغير بالتأكيد، وبالتالي خصوم السوداني داخل الإطار الشيعي لن يسمحوا له بالنجاح لتحقيق ولاية ثانية، مما يجعلنا نؤكد أن الزيارة مجرد دعاية إعلامية سيزول تأثيرها بعد فترة من الوقت، لأن السوداني يخصص شهريا 400 مليون دينار عراقي لمواقع التواصل الاجتماعي ولأصحاب المحتوى لمدح حكومته، لكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكريس وجودها في العراق على جميع المستويات".ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بدأت أمس الاثنين، التقى خلالها الرئيس جو بايدن، إضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأميركيين".

https://sputnikarabic.ae/20240205/إيران-عمليات-أمريكا-وبريطانيا-ضد-سوريا-والعراق-واليمن-تتناقض-مع-ادعاءاتهما-بعدم-توسيع-رقعة-الحرب-1085746893.html

https://sputnikarabic.ae/20240321/في-الذكرى-21-للغزو-هل-حققت-أمريكا-الديمقراطية-والأمن-للعراق-1087238955.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران