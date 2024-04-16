سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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https://sputnikarabic.ae/20240416/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-واشنطن-تكرس-وجودها-في-العراق-على-جميع-المستويات-1088025288.html
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات
سبوتنيك عربي
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن الوفد "المترهل"، الذي رافق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعث رسالة سلبية للداخل والخارج مفادها عدم... 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T18:06+0000
2024-04-16T18:06+0000
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وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "السوداني ذهب إلى واشنطن بوفد مترهل"، على حد وصفه، "وصل تعداده إلى 180 شخصية، وهو وفد كبير يمثل الأطياف والقوى السياسية والأحزاب المختلفة".وتابع النايل: "الوفد مثل عدة تجمعات سياسية ومسلحة، فضلا عن أنه اصطحب معه مسؤولي المصارف المٌعاقبة أمريكيا ومنهم المالك الرسمي لشركة فلاي بغداد للطيران المحظورة".وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه "رغم كثرة الشخصيات السياسية والحكومية التي يتكون منها الوفد العراقي في واشنطن، إلا أنه لم يصطحب معه لجنة عسكرية أو أمنية، مما يؤكد أن خيار مناقشة جدولة أو انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس على جدول اللقاء، بل إن المناقشات تركزت على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي المبرم سابقا مع أمريكا، والخاص بالاقتصاد والثقافة والمنح الدراسية وهذا سيكون مدخل مهم للسوداني لتعزيز بناء تخالف سياسي واستخدام هذه الامتيازات سياسيا للعمل على ولاية ثانية له".وأوضح النايل أن "الاتفاق على دخول أمريكا لبناء قدرات الطاقة العراقية سيكون محل نزاع واضح بين إيران وأمريكا، لأن إيران استفادت ماليا بشكل كبير وكسرت الحصار المفروض عليها من خلال الغاز والكهرباء المٌصدر للعراق، فضلا عن اتفاقيات أخرى، وبالتالي تعزيز الطاقة باتجاه أمريكا سيحرم إيران من هذه الواردات المالية الضخمة مما سيسبب اختلاف كبير، وحلفاء إيران في الإطار التنسيقي لن يسمحوا للسوداني بتغليب المصلحة الأمريكية على الإيرانية".ولفت عضو الميثاق الوطني إلى أن "الأمريكيين يريدون عدم استهداف قواعدهم قبيل الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على بايدن والديمقراطيين في حملاتهم الإنتخابية، كما أن إيران من الجهة الأخرى تريد أن يفوز بايدن، لذلك ستحافظ على الهدوء خوفا من فوز ترامب، وهذا سيعطي إيهام بأن السوداني نجح في التهدئة، مما سيزيد الدعم الأمريكي له، لكن كل ذلك مرتبط أيضا بالرد الإسرائيلي على إيران بعد الهجوم الأخير الذي لم يتسبب بأي ضرر مادي أو بشري لإسرائيل".وأكد النايل أن "أي مسمى جديد للعلاقة بين واشنطن وبغداد لن يغير في الأمور كثيرا في المستقبل،لاسيما وأن إطار هذه العلاقة مع بايدن وإدارته، وإذا تغيرت الأوضاع فإن شكل هذه العلاقات ستتغير بالتأكيد، وبالتالي خصوم السوداني داخل الإطار الشيعي لن يسمحوا له بالنجاح لتحقيق ولاية ثانية، مما يجعلنا نؤكد أن الزيارة مجرد دعاية إعلامية سيزول تأثيرها بعد فترة من الوقت، لأن السوداني يخصص شهريا 400 مليون دينار عراقي لمواقع التواصل الاجتماعي ولأصحاب المحتوى لمدح حكومته، لكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكريس وجودها في العراق على جميع المستويات".ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بدأت أمس الاثنين، التقى خلالها الرئيس جو بايدن، إضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأميركيين".
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": واشنطن تكرس وجودها في العراق على جميع المستويات

18:06 GMT 16.04.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن الوفد "المترهل"، الذي رافق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بعث رسالة سلبية للداخل والخارج مفادها عدم الثقة في الجهاز التنفيذي للبلاد.
وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "السوداني ذهب إلى واشنطن بوفد مترهل"، على حد وصفه، "وصل تعداده إلى 180 شخصية، وهو وفد كبير يمثل الأطياف والقوى السياسية والأحزاب المختلفة".
وتابع النايل: "الوفد مثل عدة تجمعات سياسية ومسلحة، فضلا عن أنه اصطحب معه مسؤولي المصارف المٌعاقبة أمريكيا ومنهم المالك الرسمي لشركة فلاي بغداد للطيران المحظورة".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
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وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه "رغم كثرة الشخصيات السياسية والحكومية التي يتكون منها الوفد العراقي في واشنطن، إلا أنه لم يصطحب معه لجنة عسكرية أو أمنية، مما يؤكد أن خيار مناقشة جدولة أو انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس على جدول اللقاء، بل إن المناقشات تركزت على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي المبرم سابقا مع أمريكا، والخاص بالاقتصاد والثقافة والمنح الدراسية وهذا سيكون مدخل مهم للسوداني لتعزيز بناء تخالف سياسي واستخدام هذه الامتيازات سياسيا للعمل على ولاية ثانية له".
وأوضح النايل أن "الاتفاق على دخول أمريكا لبناء قدرات الطاقة العراقية سيكون محل نزاع واضح بين إيران وأمريكا، لأن إيران استفادت ماليا بشكل كبير وكسرت الحصار المفروض عليها من خلال الغاز والكهرباء المٌصدر للعراق، فضلا عن اتفاقيات أخرى، وبالتالي تعزيز الطاقة باتجاه أمريكا سيحرم إيران من هذه الواردات المالية الضخمة مما سيسبب اختلاف كبير، وحلفاء إيران في الإطار التنسيقي لن يسمحوا للسوداني بتغليب المصلحة الأمريكية على الإيرانية".
ولفت عضو الميثاق الوطني إلى أن "الأمريكيين يريدون عدم استهداف قواعدهم قبيل الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على بايدن والديمقراطيين في حملاتهم الإنتخابية، كما أن إيران من الجهة الأخرى تريد أن يفوز بايدن، لذلك ستحافظ على الهدوء خوفا من فوز ترامب، وهذا سيعطي إيهام بأن السوداني نجح في التهدئة، مما سيزيد الدعم الأمريكي له، لكن كل ذلك مرتبط أيضا بالرد الإسرائيلي على إيران بعد الهجوم الأخير الذي لم يتسبب بأي ضرر مادي أو بشري لإسرائيل".
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وأكد النايل أن "أي مسمى جديد للعلاقة بين واشنطن وبغداد لن يغير في الأمور كثيرا في المستقبل،لاسيما وأن إطار هذه العلاقة مع بايدن وإدارته، وإذا تغيرت الأوضاع فإن شكل هذه العلاقات ستتغير بالتأكيد، وبالتالي خصوم السوداني داخل الإطار الشيعي لن يسمحوا له بالنجاح لتحقيق ولاية ثانية، مما يجعلنا نؤكد أن الزيارة مجرد دعاية إعلامية سيزول تأثيرها بعد فترة من الوقت، لأن السوداني يخصص شهريا 400 مليون دينار عراقي لمواقع التواصل الاجتماعي ولأصحاب المحتوى لمدح حكومته، لكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكريس وجودها في العراق على جميع المستويات".
ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بدأت أمس الاثنين، التقى خلالها الرئيس جو بايدن، إضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الأمن القومي وعدد من المسؤولين الأميركيين".
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