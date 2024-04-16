https://sputnikarabic.ae/20240416/قمامة-من-محطة-الفضاء-الدولية-تسقط-وتدمر-منزلا-في-فلوريدافيديو-1088009582.html
قمامة من محطة الفضاء الدولية تسقط وتدمر منزلا في فلوريدا...فيديو
قمامة من محطة الفضاء الدولية تسقط وتدمر منزلا في فلوريدا...فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن قمامة من محطة الفضاء الدولية سقطت على الأرض بعد ثلاث سنوات في الفضاء، واصطدمت بسقف منزل في فلوريدا. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T10:24+0000
2024-04-16T10:24+0000
2024-04-16T10:24+0000
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ووفقًا لبيان صادر عن وكالة "ناسا"، في مارس/آذار 2021، تم إلقاء منصة بضائع، فيها بطاريات مهترئة إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية، وبلغت الكتلة الإجمالية للقمامة نحو 5.8 ألف رطل (نحو 2.6 ألف كيلوغرام).وجاء في البيان: "كان من المتوقع أن تحترق العناصر المعدنية بالكامل في الغلاف الجوي في 8 مارس 2024. ومع ذلك، بعض العناصر لم تحترق واصطدمت بمنزل في نابولي في فلوريدا".وبحسب موقع Space News، فقد سقط الجسم على سطح المنزل واخترقه. وبعد الفحص، اتضح أن الجسم الساقط كان عبارة عن دعامة لتركيب البطاريات على منصة نقالة. يزن الجسم 1.6 رطل (7.2 كغ) ويبلغ طوله أربع بوصات (نحو 10.2 سم) وقطره 1.6 بوصة (نحو 4.1 سم).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير منوعات
قمامة من محطة الفضاء الدولية تسقط وتدمر منزلا في فلوريدا...فيديو
أفادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن قمامة من محطة الفضاء الدولية سقطت على الأرض بعد ثلاث سنوات في الفضاء، واصطدمت بسقف منزل في فلوريدا.
ووفقًا لبيان صادر عن وكالة "ناسا"، في مارس/آذار 2021، تم إلقاء منصة بضائع، فيها بطاريات مهترئة إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية، وبلغت الكتلة الإجمالية للقمامة نحو 5.8 ألف رطل (نحو 2.6 ألف كيلوغرام).
وجاء في البيان: "كان من المتوقع أن تحترق العناصر المعدنية بالكامل في الغلاف الجوي في 8 مارس 2024. ومع ذلك، بعض العناصر لم تحترق واصطدمت بمنزل في نابولي في فلوريدا".
وبحسب موقع Space News، فقد سقط الجسم على سطح المنزل واخترقه. وبعد الفحص، اتضح أن الجسم الساقط كان عبارة عن دعامة لتركيب البطاريات على منصة نقالة. يزن الجسم 1.6 رطل (7.2 كغ) ويبلغ طوله أربع بوصات (نحو 10.2 سم) وقطره 1.6 بوصة (نحو 4.1 سم).