https://sputnikarabic.ae/20240416/لافروف-الغرب-قلق-من-عمل-بريكس-على-إنشاء-آلية-مالية-خاصة-بها----1088018000.html
لافروف: الغرب قلق من عمل "بريكس" على إنشاء آلية مالية خاصة بها
لافروف: الغرب قلق من عمل "بريكس" على إنشاء آلية مالية خاصة بها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس"، لتطوير آلياتها المالية الخاصة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-16T13:22+0000
2024-04-16T13:22+0000
2024-04-16T13:22+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086027816_0:162:3052:1878_1920x0_80_0_0_2c0b4a2a444868b41f18104cebab9976.jpg
وأشار الوزير إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها". وقال لافروف خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعلم أن هذا العمل يثير قلقًا متزايدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، الذين يفهمون أنه إذا نجح هذا العمل، وحققنا ذلك، فإنه سيشكك جديًا في آليات العولمة التي تعمل حاليًا تحت قيادة الغرب". في 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0d/1086027816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5999949144daeb881bd2d3cb96ab2e79.jpg
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
سبوتنيك عربي
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
2024-04-16T13:22+0000
true
PT17M46S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, видео
لافروف: الغرب قلق من عمل "بريكس" على إنشاء آلية مالية خاصة بها
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تشعر بقلق متزايد بشأن عمل دول "بريكس"، لتطوير آلياتها المالية الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن موسكو "مهتمة بزيادة دور دول "بريكس" في الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتوحيد الجهود لإنشاء وكالة تصنيف وبورصة خاصة بها".
وقال لافروف خلال اجتماع لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" بشأن التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج: "نحن نعلم أن هذا العمل يثير قلقًا متزايدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، الذين يفهمون أنه إذا نجح هذا العمل، وحققنا ذلك، فإنه سيشكك جديًا في آليات العولمة التي تعمل حاليًا تحت قيادة الغرب".
في 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".