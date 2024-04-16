صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية
صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية
سبوتنيك عربي
خرجت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدن أمريكية مختلفة. 16.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية

13:03 GMT 16.04.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 16.04.2024)
تابعنا عبر
خرجت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدن أمريكية مختلفة.
© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© AP Photo / Andres Kudacki

تحاول الشرطة إنقاذ أحد المؤيدين لإسرائيل، عن طريق إزالة العلم الأمريكي الذي أشعله شخص آخر بالنار خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي وتطالب بوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، في نيويورك.

تحاول الشرطة إنقاذ أحد المؤيدين لإسرائيل، عن طريق إزالة العلم الأمريكي الذي أشعله شخص آخر بالنار خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي وتطالب بوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andres Kudacki

تحاول الشرطة إنقاذ أحد المؤيدين لإسرائيل، عن طريق إزالة العلم الأمريكي الذي أشعله شخص آخر بالنار خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي وتطالب بوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، في نيويورك.

© AP Photo / Nam Y. Huh

شوهدت حركة مرور كثيفة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الاثنين 15 أبريل 2024. أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين طريقًا سريعًا يؤدي إلى ثلاث محطات في مطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتًا.

شوهدت حركة مرور كثيفة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الاثنين 15 أبريل 2024. أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين طريقًا سريعًا يؤدي إلى ثلاث محطات في مطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتًا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nam Y. Huh

شوهدت حركة مرور كثيفة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الاثنين 15 أبريل 2024. أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين طريقًا سريعًا يؤدي إلى ثلاث محطات في مطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتًا.

© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "الإضراب من أجل غزة" الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا.

متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج &quot;الإضراب من أجل غزة&quot; الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "الإضراب من أجل غزة" الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا.

© AP Photo / Andres Kudacki

المتظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.

المتظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
5/7
© AP Photo / Andres Kudacki

المتظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.

© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2023 / Robyn Beck

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© AP Photo / Andres Kudacki

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بحصار اقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بحصار اقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andres Kudacki

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بحصار اقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.

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