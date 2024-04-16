صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية

متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
تحاول الشرطة إنقاذ أحد المؤيدين لإسرائيل، عن طريق إزالة العلم الأمريكي الذي أشعله شخص آخر بالنار خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي وتطالب بوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، في نيويورك.
تحاول الشرطة إنقاذ أحد المؤيدين لإسرائيل، عن طريق إزالة العلم الأمريكي الذي أشعله شخص آخر بالنار خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي وتطالب بوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، في نيويورك.
شوهدت حركة مرور كثيفة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الاثنين 15 أبريل 2024. أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين طريقًا سريعًا يؤدي إلى ثلاث محطات في مطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتًا.
شوهدت حركة مرور كثيفة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الاثنين 15 أبريل 2024. أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين طريقًا سريعًا يؤدي إلى ثلاث محطات في مطار شيكاغو أوهير الدولي صباح الاثنين، ما أدى إلى إيقاف حركة القطارات مؤقتًا.
متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "الإضراب من أجل غزة" الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا.
متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "الإضراب من أجل غزة" الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا.
المتظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.
المتظاهرون يرددون شعارات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بالحصار الاقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.
متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
متظاهرون يتجمعون خلال احتجاج “الإضراب من أجل غزة” للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بحصار اقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.
الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بحصار اقتصادي ووقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج بورصة نيويورك، يوم الاثنين 15 أبريل 2024 في نيويورك.