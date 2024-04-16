صور توثق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الأمريكية

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متظاهرون يلوحون بالأعلام ويغلقون ويتقاطعون مؤقتًا في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "الإضراب من أجل غزة" الذي يطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، في 15 أبريل 2024، في لوس أنجلوس. كاليفورنيا.