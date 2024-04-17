الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-مسيرتين-لـأنصار-الله-بعد-الاشتباك-معهما-في-مناطق-سيطرة-الجماعة-1088029700.html
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين بعد الاشتباك معهما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T01:10+0000
2024-04-17T01:10+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "بين الساعة 10:50 صباحًا و11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 16 نيسان/أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".ويوم الخميس قبل الماضي (4 نيسان/أبريل الماضي)، كشف زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، استهداف قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً رصد 424 غارة وقصفاً بحرياً على مناطق سيطرة الجماعة، أسفرت عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 30 آخرين.ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة أنصار الله أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الأمريكي-يدمر-صاروخا-بالستيا--لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-1087908793.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-منظومة-دفاع-جوي-ومحطة-مراقبة-أرضية-لـ-أنصار-الله-1087832431.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة

01:10 GMT 17.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين بعد الاشتباك معهما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "بين الساعة 10:50 صباحًا و11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 16 نيسان/أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
الجيش الأمريكي يدمر صاروخا بالستيا لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
12 أبريل, 04:30 GMT
وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
ويوم الخميس قبل الماضي (4 نيسان/أبريل الماضي)، كشف زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، استهداف قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً رصد 424 غارة وقصفاً بحرياً على مناطق سيطرة الجماعة، أسفرت عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 30 آخرين.
ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة أرضية لـ "أنصار الله"
9 أبريل, 05:18 GMT
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة أنصار الله أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تسجيل عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى شمالي غزةأمس, 22:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала