https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-مسيرتين-لـأنصار-الله-بعد-الاشتباك-معهما-في-مناطق-سيطرة-الجماعة-1088029700.html

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين لـ"أنصار الله" بعد الاشتباك معهما في مناطق سيطرة الجماعة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين بعد الاشتباك معهما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 17.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-17T01:10+0000

2024-04-17T01:10+0000

2024-04-17T01:10+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر منصة "إكس": "بين الساعة 10:50 صباحًا و11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 16 نيسان/أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن".وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية. تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".ويوم الخميس قبل الماضي (4 نيسان/أبريل الماضي)، كشف زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، استهداف قواته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً رصد 424 غارة وقصفاً بحرياً على مناطق سيطرة الجماعة، أسفرت عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 30 آخرين.ومنتصف آذار/مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة أنصار الله أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم