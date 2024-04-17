https://sputnikarabic.ae/20240417/المسيرات-التي-تستخدمها-أوكرانيا-1088034457.html
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
سبوتنيك عربي
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
2024-04-17T07:54+0000
2024-04-17T07:54+0000
2024-04-17T07:54+0000
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يعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، العديد من الطائرات دون طيار التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك لمهاجمة أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.ويعتمد نظام كييف بشكل متزايد على الطائرات دون طيار لمهاجمة أهداف البنية التحتية المدنية غير العسكرية في عمق الأراضي الروسية. وفي الأسابيع الأخيرة، تحوّل تركيز هذه الضربات إلى مصافي النفط، ما دفع روسيا إلى شن ضربات دقيقة استهدفت الجيش الأوكراني ومنشآت الطاقة.ونددت موسكو مرارًا وتكرارًا باستخدام نظام كييف للطائرات دون طيار كسلاح لضرب أهداف مدنية في روسيا باعتبارها أعمالًا إرهابية بحتة، تهدف إلى توفير أقصى قدر من تأثير الترهيب. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية، أن كييف تواصل الأنشطة الإرهابية. وأضاف أن الجيش الروسي في حالة تأهب ويقوم بكل ما هو مطلوب لحماية البنية التحتية للبلاد.تابعوا المزيد على - العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
المسيرات التي تستخدمها أوكرانيا
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تم استخدام الطائرات دون طيار بشكل متزايد في ساحة المعركة. زاد نظام كييف من وتيرة هجماته بطائرات دون طيار بعد هجومه المضاد الفاشل في عام 2023. واعترضت الدفاعات الجوية الروسية ودمرت الهجمات الإرهابية الأوكرانية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.
يعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، العديد من الطائرات دون طيار التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك لمهاجمة أهداف على أراضي روسيا الاتحادية.
ويعتمد نظام كييف بشكل متزايد على الطائرات دون طيار لمهاجمة أهداف البنية التحتية المدنية غير العسكرية في عمق الأراضي الروسية. وفي الأسابيع الأخيرة، تحوّل تركيز هذه الضربات إلى مصافي النفط، ما دفع روسيا إلى شن ضربات دقيقة استهدفت الجيش الأوكراني ومنشآت الطاقة.
ونددت موسكو مرارًا وتكرارًا باستخدام نظام كييف للطائرات دون طيار كسلاح لضرب أهداف مدنية في روسيا باعتبارها أعمالًا إرهابية بحتة، تهدف إلى توفير أقصى قدر من تأثير الترهيب.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية على الأراضي الروسية، أن كييف تواصل الأنشطة الإرهابية. وأضاف أن الجيش الروسي في حالة تأهب ويقوم بكل ما هو مطلوب لحماية البنية التحتية للبلاد.