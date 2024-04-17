موظفو "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
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https://sputnikarabic.ae/20240417/موظفو-غوغل-يطالبون-بقطع-علاقة-الشركة-مع-إسرائيل-فيديو-1088040080.html
موظفو "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل... فيديو
موظفو "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
قام عدد من أعضاء مجموعة عمال تطلق على نفسها "No Tech For Apartheid"، والذين تم اعتقالهم ليلة أمس، بعد أن اعتصموا في مكتب الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود... 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T11:23+0000
2024-04-17T11:52+0000
قطاع غزة
العالم العربي
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مجتمع
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العمال طالبوا الشركة بإيقاف العمل مع إسرائيل ضمن مشروع "نيمبوس"، وهو العقد الذي أبرمته الشركة مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.ويلاحظ في الفيديو بوضوح أنه كان لديهم الفرصة للمغادرة طوعًا. ومع ذلك، رفض الأعضاء في المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، المغادرة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية، وبعد ذلك قامت الشركة بإخراجهم إلى إجازة إجبارية.في اليافطات تظهر بشعارات مثل "غوغل غوغل، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالقتل". لاحقًا، كتبوا على اللوح في مكتب الرئيس الأكبر الذي ربما كان غائبًا في تلك اليوم، مطالبهم من الشركة. ووقف قسم من الحاضرين في المكان وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.
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قطاع غزة, العالم العربي, نادي الفيديو
قطاع غزة, العالم العربي, نادي الفيديو

موظفو "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل... فيديو

11:23 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.04.2024)
© Photo / twitter/@NoTechApartheidموظفي "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل
موظفي غوغل يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Photo / twitter/@NoTechApartheid
تابعنا عبر
قام عدد من أعضاء مجموعة عمال تطلق على نفسها "No Tech For Apartheid"، والذين تم اعتقالهم ليلة أمس، بعد أن اعتصموا في مكتب الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود كاليفورنيا، توماس كوريان، لأكثر من ثماني ساعات.
العمال طالبوا الشركة بإيقاف العمل مع إسرائيل ضمن مشروع "نيمبوس"، وهو العقد الذي أبرمته الشركة مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويلاحظ في الفيديو بوضوح أنه كان لديهم الفرصة للمغادرة طوعًا. ومع ذلك، رفض الأعضاء في المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، المغادرة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية، وبعد ذلك قامت الشركة بإخراجهم إلى إجازة إجبارية.
في اليافطات تظهر بشعارات مثل "غوغل غوغل، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالقتل". لاحقًا، كتبوا على اللوح في مكتب الرئيس الأكبر الذي ربما كان غائبًا في تلك اليوم، مطالبهم من الشركة.
ووقف قسم من الحاضرين في المكان وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.
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