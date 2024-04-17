موظفو "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل... فيديو
11:23 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 17.04.2024)
© Photo / twitter/@NoTechApartheidموظفي "غوغل" يطالبون بقطع علاقة الشركة مع إسرائيل
© Photo / twitter/@NoTechApartheid
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قام عدد من أعضاء مجموعة عمال تطلق على نفسها "No Tech For Apartheid"، والذين تم اعتقالهم ليلة أمس، بعد أن اعتصموا في مكتب الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود كاليفورنيا، توماس كوريان، لأكثر من ثماني ساعات.
العمال طالبوا الشركة بإيقاف العمل مع إسرائيل ضمن مشروع "نيمبوس"، وهو العقد الذي أبرمته الشركة مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويلاحظ في الفيديو بوضوح أنه كان لديهم الفرصة للمغادرة طوعًا. ومع ذلك، رفض الأعضاء في المجموعة المؤيدة للفلسطينيين، المغادرة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية، وبعد ذلك قامت الشركة بإخراجهم إلى إجازة إجبارية.
BREAKING: Google employees were arrested after occupying their boss's office for more than 8 hours to demand that the company sever ties with Israel.— Kassy Akiva (@KassyDillon) April 17, 2024
WATCH: pic.twitter.com/W4WQO8NNgH
في اليافطات تظهر بشعارات مثل "غوغل غوغل، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالقتل". لاحقًا، كتبوا على اللوح في مكتب الرئيس الأكبر الذي ربما كان غائبًا في تلك اليوم، مطالبهم من الشركة.
BREAKING—DOZENS OF @GOOGLE WORKERS LEAD HISTORIC COAST TO COAST-INS AT @GOOGLECLOUD CEO THOMAS KURIAN’S OFFICE IN SUNNYVALE & @GOOGLE’s NYC 10TH FLOOR COMMONS. They refuse to leave until @google stops powering the genocide in Gaza— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 16, 2024
LIVESTREAM: https://t.co/uUiPbr3oDz pic.twitter.com/vCkInh0769
ووقف قسم من الحاضرين في المكان وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.