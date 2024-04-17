صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي

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البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
08:04 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
14:03 GMT
59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240417/1088042592.html
صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي
صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي
سبوتنيك عربي
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة دبي في حدوث فيضانات هائلة فيها، حيث تحولت الطرق إلى أنهار وأغرقت المياه المتدفقة بعض المنازل. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي

12:55 GMT 17.04.2024
تابعنا عبر
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة دبي في حدوث فيضانات هائلة فيها، حيث تحولت الطرق إلى أنهار وأغرقت المياه المتدفقة بعض المنازل.
© AP Photo / Jon Gambrell

سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.

سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Jon Gambrell

سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

أشخاص يسيرون أثناء هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، كثير منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

أشخاص يسيرون أثناء هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، كثير منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

أشخاص يسيرون أثناء هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، كثير منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

سيارات متوقفة في ساحة انتظارغمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، والعديد منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

سيارات متوقفة في ساحة انتظارغمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، والعديد منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

سيارات متوقفة في ساحة انتظارغمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، والعديد منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

© AP Photo / Jon Gambrell

رجال يحاولون سحب سيارة من المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، 16 أبريل 2024.

رجال يحاولون سحب سيارة من المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، 16 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Jon Gambrell

رجال يحاولون سحب سيارة من المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، 16 أبريل 2024.

© AP Photo / Jon Gambrell

سيارة دفع رباعي على طريق يظهر فيه فندق برج العرب الفاخر في دبي.

سيارة دفع رباعي على طريق يظهر فيه فندق برج العرب الفاخر في دبي. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Jon Gambrell

سيارة دفع رباعي على طريق يظهر فيه فندق برج العرب الفاخر في دبي.

© Video frame

غمرت المياه المطار بعد هطول الأمطار في دبي.

غمرت المياه المطار بعد هطول الأمطار في دبي. - سبوتنيك عربي
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© Video frame

غمرت المياه المطار بعد هطول الأمطار في دبي.

© AP Photo / Jon Gambrell

أناس ينظرون إلى مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 17 أبريل 2024. ضربت عواصف رعدية شديدة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مما أدى إلى هطول أمطار تزيد عن عام ونصف على مدينة دبي الصحراوية في غضون ساعات حيث غمرت أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطارها الدولي.

أناس ينظرون إلى مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 17 أبريل 2024. ضربت عواصف رعدية شديدة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مما أدى إلى هطول أمطار تزيد عن عام ونصف على مدينة دبي الصحراوية في غضون ساعات حيث غمرت أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطارها الدولي. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Jon Gambrell

أناس ينظرون إلى مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 17 أبريل 2024. ضربت عواصف رعدية شديدة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مما أدى إلى هطول أمطار تزيد عن عام ونصف على مدينة دبي الصحراوية في غضون ساعات حيث غمرت أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطارها الدولي.

© AP Photo / Jon Gambrell

في الصورة الملتقطة يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، سيارات مهجورة وسط مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

في الصورة الملتقطة يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، سيارات مهجورة وسط مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jon Gambrell

في الصورة الملتقطة يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، سيارات مهجورة وسط مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

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