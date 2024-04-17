صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي

سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.
سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.
أشخاص يسيرون أثناء هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، كثير منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
أشخاص يسيرون أثناء هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، كثير منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
سيارات متوقفة في ساحة انتظارغمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، والعديد منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
سيارات متوقفة في ساحة انتظارغمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي الخليجية في 16 أبريل 2024. وضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية أجزاء من الخليج في 16 أبريل، حيث ارتفع عدد القتلى بسبب العواصف في عمان إلى 18 شخصًا، والعديد منهم أطفال. وتم إلغاء الرحلات الجوية في دبي، وتم إغلاق المدارس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
رجال يحاولون سحب سيارة من المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، 16 أبريل 2024.
رجال يحاولون سحب سيارة من المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، 16 أبريل 2024.
سيارة دفع رباعي على طريق يظهر فيه فندق برج العرب الفاخر في دبي.
سيارة دفع رباعي على طريق يظهر فيه فندق برج العرب الفاخر في دبي.
غمرت المياه المطار بعد هطول الأمطار في دبي.
غمرت المياه المطار بعد هطول الأمطار في دبي.
أناس ينظرون إلى مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 17 أبريل 2024. ضربت عواصف رعدية شديدة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مما أدى إلى هطول أمطار تزيد عن عام ونصف على مدينة دبي الصحراوية في غضون ساعات حيث غمرت أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطارها الدولي.
أناس ينظرون إلى مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 17 أبريل 2024. ضربت عواصف رعدية شديدة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، مما أدى إلى هطول أمطار تزيد عن عام ونصف على مدينة دبي الصحراوية في غضون ساعات حيث غمرت أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية ومطارها الدولي.
في الصورة الملتقطة يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، سيارات مهجورة وسط مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
في الصورة الملتقطة يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، سيارات مهجورة وسط مياه الفيضانات التي تغطي طريقًا رئيسيًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.