صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي

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سيارة دفع رباعي تمر عبر المياه الراكدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء 16 أبريل 2024. ضربت أمطار غزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر أجزاء من الطرق السريعة الرئيسية وترك المركبات مهجورة على الطرق عبر دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى في الفيضانات الغزيرة المنفصلة في عمان المجاورة إلى 18 بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استعداد السلطنة للعاصفة.