4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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البرنامج المسائي
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59 د
بعد التوترات الإيرانية الإسرائيلية، ما مصير القوات الأمريكية بالعراق؟
نشرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بيانا مشتركا لبغداد وواشنطن حول المباحثات العراقية الأمريكية التي جرت في البيت الأبيض بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
15:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:00 GMT
35 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
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183 د
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
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59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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صدى الحياة
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https://sputnikarabic.ae/20240417/4-شركات-روسية-لإنتاج-العسل-تحصل-على-حق-التصدير-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1088045614.html
4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية
4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
ذكرت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، أن أربع شركات روسية لإنتاج العسل حصلت على حق تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:26+0000
2024-04-17T14:14+0000
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وقالت الخدمة: "قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للعسل ومنتجاته المعتمدة لتوريد سلعها إلى المملكة، وحصلت 4 شركات روسية على حق التصدير".وأشارت إلى أن إجمالي 10 منتجين محليين للعسل ومنتجاتهم يمكنهم الوصول إلى سوق المملكة.ووفقا للخدمة الفيدرالية، فإنها ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها التصدير إلى السعودية.وتتميز روسيا بإنتاج كميات كبيرة من العسل الذي يصنف على أنه من أفضل أنواع العسل الفاخر، وذلك بسبب طبيعة السهول الروسية الواسعة التي تسمح بتربية العسل.وتساعد الطبيعة الروسية الخلابة، وانتشار أنواع وأصناف كبيرة من الزهور الرائعة، على إنتاج أنواع من العسل ذي الطعم والجودة العالية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20240411/دراسة-الحمل-قد-يسرع-من-شيخوخة-النساء-الشابات-1087898143.html
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روسيا, السعودية, العالم, اقتصاد
روسيا, السعودية, العالم, اقتصاد

4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية

13:26 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 17.04.2024)
© Photo / Pixabay/ ExplorerBobعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
© Photo / Pixabay/ ExplorerBob
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ذكرت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، أن أربع شركات روسية لإنتاج العسل حصلت على حق تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الخدمة: "قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للعسل ومنتجاته المعتمدة لتوريد سلعها إلى المملكة، وحصلت 4 شركات روسية على حق التصدير".
وأشارت إلى أن إجمالي 10 منتجين محليين للعسل ومنتجاتهم يمكنهم الوصول إلى سوق المملكة.
ووفقا للخدمة الفيدرالية، فإنها ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها التصدير إلى السعودية.
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وتتميز روسيا بإنتاج كميات كبيرة من العسل الذي يصنف على أنه من أفضل أنواع العسل الفاخر، وذلك بسبب طبيعة السهول الروسية الواسعة التي تسمح بتربية العسل.
وتساعد الطبيعة الروسية الخلابة، وانتشار أنواع وأصناف كبيرة من الزهور الرائعة، على إنتاج أنواع من العسل ذي الطعم والجودة العالية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.
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