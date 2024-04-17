https://sputnikarabic.ae/20240417/4-شركات-روسية-لإنتاج-العسل-تحصل-على-حق-التصدير-إلى-المملكة-العربية-السعودية-1088045614.html
4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية
4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
ذكرت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، أن أربع شركات روسية لإنتاج العسل حصلت على حق تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية. 17.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-17T13:26+0000
2024-04-17T13:26+0000
2024-04-17T14:14+0000
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وقالت الخدمة: "قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للعسل ومنتجاته المعتمدة لتوريد سلعها إلى المملكة، وحصلت 4 شركات روسية على حق التصدير".وأشارت إلى أن إجمالي 10 منتجين محليين للعسل ومنتجاتهم يمكنهم الوصول إلى سوق المملكة.ووفقا للخدمة الفيدرالية، فإنها ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها التصدير إلى السعودية.وتتميز روسيا بإنتاج كميات كبيرة من العسل الذي يصنف على أنه من أفضل أنواع العسل الفاخر، وذلك بسبب طبيعة السهول الروسية الواسعة التي تسمح بتربية العسل.وتساعد الطبيعة الروسية الخلابة، وانتشار أنواع وأصناف كبيرة من الزهور الرائعة، على إنتاج أنواع من العسل ذي الطعم والجودة العالية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20240411/دراسة-الحمل-قد-يسرع-من-شيخوخة-النساء-الشابات-1087898143.html
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روسيا, السعودية, العالم, اقتصاد
روسيا, السعودية, العالم, اقتصاد
4 شركات روسية لإنتاج العسل تحصل على حق التصدير إلى المملكة العربية السعودية
13:26 GMT 17.04.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 17.04.2024)
ذكرت الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، أن أربع شركات روسية لإنتاج العسل حصلت على حق تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الخدمة: "قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتوسيع قائمة الشركات الروسية المنتجة للعسل ومنتجاته المعتمدة لتوريد سلعها إلى المملكة، وحصلت 4 شركات روسية على حق التصدير".
وأشارت إلى أن إجمالي 10 منتجين محليين للعسل ومنتجاتهم يمكنهم الوصول إلى سوق المملكة.
ووفقا للخدمة الفيدرالية، فإنها ستواصل العمل على توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحق لها التصدير إلى السعودية.
وتتميز روسيا بإنتاج كميات كبيرة من العسل الذي يصنف على أنه من أفضل أنواع العسل الفاخر، وذلك بسبب طبيعة السهول الروسية الواسعة التي تسمح بتربية العسل.
وتساعد الطبيعة الروسية الخلابة، وانتشار أنواع وأصناف كبيرة من الزهور الرائعة، على إنتاج أنواع من العسل ذي الطعم والجودة العالية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.