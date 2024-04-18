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مقتل 15 مقاتلا من "لواء القدس" الفلسطيني في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا - عاجل
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أمريكا تستخدم "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
أمريكا تستخدم "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T21:39+0000
2024-04-18T21:39+0000
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وصوت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.والأسبوع الماضي، أحال مجلس الأمن الدولي، طلبا جديدا للسلطة الفلسطينية بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.ودائما تحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

أمريكا تستخدم "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

21:39 GMT 18.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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تابعنا عبر
استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.
وصوت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
يذكر أن فلسطين كانت قد قدمت، لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2011، طلباً للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أحال مجلس الأمن الدولي، طلبا جديدا للسلطة الفلسطينية بالحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
ودائما تحذر أمريكا وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
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