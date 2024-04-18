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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
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الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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https://sputnikarabic.ae/20240418/اتحاد-المعلمين-لدى-وكالة-أونروا-في-لبنان-ينفذ-اعتصاما-دعما-لغزة-صور-1088070580.html
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة... صور
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة... صور
سبوتنيك عربي
نفذ اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان اعتصاما حاشدا، اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل، أمام المكتب الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:17+0000
2024-04-18T11:17+0000
العالم العربي
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وشارك في الوقفة مدراء مدارس "الأونروا"، والمعلمين، وأولياء الأمور والطلبة، وفصائل فلسطينية وقوى إسلامية وحركات طلابية وشبابية والأهالي واللجان والفعاليات. وأوضح الاتحاد في بيان له، أمس الأربعاء، أنّ هذه الدعوة تأتي استجابةً للأحداث الجارية في غزة، حيث يواجه أطفالها الجوع والعطش، وكذلك رفضًا لسياسة "أونروا" وتوجهاتها التي تهدف إلى سلب الموظفين هويتهم وقضيتهم. ويأتي هذا الاعتصام في إطار أسبوع تصعيد أعلن عنه "تحالف القوى الفلسطينية" الذي يضم الفصائل الوطنية والإسلامية خارج منظمة التحرير، واتحاد المعلمين لدى "أونروا" واللجان الشعبية والفعاليات الأهلية في المخيمات، منذ الاثنين الفائت، وتضمن فعاليات احتجاجية ووقفات في المدارس وإغلاق مكاتب "أونروا" الإدارية في المناطق.
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العالم العربي
العالم العربي

اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة... صور

11:17 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نفذ اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان اعتصاما حاشدا، اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل، أمام المكتب الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إسنادًا لأهالي قطاع غزّة، ورفضًا لسياسات الوكالة تجاه الموظفين وانتمائهم الوطني.
وشارك في الوقفة مدراء مدارس "الأونروا"، والمعلمين، وأولياء الأمور والطلبة، وفصائل فلسطينية وقوى إسلامية وحركات طلابية وشبابية والأهالي واللجان والفعاليات.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأوضح الاتحاد في بيان له، أمس الأربعاء، أنّ هذه الدعوة تأتي استجابةً للأحداث الجارية في غزة، حيث يواجه أطفالها الجوع والعطش، وكذلك رفضًا لسياسة "أونروا" وتوجهاتها التي تهدف إلى سلب الموظفين هويتهم وقضيتهم.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة أونروا في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
ويأتي هذا الاعتصام في إطار أسبوع تصعيد أعلن عنه "تحالف القوى الفلسطينية" الذي يضم الفصائل الوطنية والإسلامية خارج منظمة التحرير، واتحاد المعلمين لدى "أونروا" واللجان الشعبية والفعاليات الأهلية في المخيمات، منذ الاثنين الفائت، وتضمن فعاليات احتجاجية ووقفات في المدارس وإغلاق مكاتب "أونروا" الإدارية في المناطق.
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