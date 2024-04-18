اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة... صور
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفذ اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان اعتصاما حاشدا، اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل، أمام المكتب الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إسنادًا لأهالي قطاع غزّة، ورفضًا لسياسات الوكالة تجاه الموظفين وانتمائهم الوطني.
وشارك في الوقفة مدراء مدارس "الأونروا"، والمعلمين، وأولياء الأمور والطلبة، وفصائل فلسطينية وقوى إسلامية وحركات طلابية وشبابية والأهالي واللجان والفعاليات.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأوضح الاتحاد في بيان له، أمس الأربعاء، أنّ هذه الدعوة تأتي استجابةً للأحداث الجارية في غزة، حيث يواجه أطفالها الجوع والعطش، وكذلك رفضًا لسياسة "أونروا" وتوجهاتها التي تهدف إلى سلب الموظفين هويتهم وقضيتهم.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة
ويأتي هذا الاعتصام في إطار أسبوع تصعيد أعلن عنه "تحالف القوى الفلسطينية" الذي يضم الفصائل الوطنية والإسلامية خارج منظمة التحرير، واتحاد المعلمين لدى "أونروا" واللجان الشعبية والفعاليات الأهلية في المخيمات، منذ الاثنين الفائت، وتضمن فعاليات احتجاجية ووقفات في المدارس وإغلاق مكاتب "أونروا" الإدارية في المناطق.