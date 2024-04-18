اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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11:00 GMT
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بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
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الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/اختبار-روبوت-شبح-في-منطقة-العملية-الخاصةفيديو-1088069197.html
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
سبوتنيك عربي
قامت الوحدة التطوعية التابعة للقوات المسلحة الروسية "إسبانيولا" باختبار الروبوت المخصص لجميع التضاريس "كفادريغا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي يتميز... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T12:15+0000
2024-04-18T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أحد مقاتلي الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "سيارة ممتازة اسمها "كفادريغا" كهربائية، تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويصل وزنها إلى طن ونصف الطن، كما يمكنها حمل ما يصل إلى طن ونصف الطن، تعمل يدويًا أو عن بعد، ومن خلال جهاز التحكم عن بعد، يمكن التحكم فيه على مسافة تصل إلى 350 مترًا دون مكبرات الصوت، احتياطي الطاقة أكثر من ساعة. يمكنا السير لمسافة تصل إلى 40 كيلومترًا".وأشار مقاتلو "إسبانيولا" إلى أن الميزة الرئيسية للمركبة هي صمتها التام وعدم رؤيتها في أجهزة التصوير الحراري للعدو بفضل المحرك الكهربائي، الذي لديه حرارة أقل.ولفت قائد الوحدة الانتباه إلى أن لواء "إسبانيولا" التطوعي أصبح الفريق المتطوع لاختبار الابتكارات العسكرية. في المجموع، تلقت أكثر من 20 عينة من الأسلحة والمعدات الجديدة التي يمكن للجنود اختبارها في ساحة التدريب وفي ساحة المعركة.وفي وقت سابق، تم تسليم متطوعي "إسبانيولا" "أ إم بي-17" للاختبار، وهي بندقية روسية صامتة صغيرة الحجم طورتها شركة "كلاشنيكوف".
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رصد عسكري
رصد عسكري

اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو

12:15 GMT 18.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قامت الوحدة التطوعية التابعة للقوات المسلحة الروسية "إسبانيولا" باختبار الروبوت المخصص لجميع التضاريس "كفادريغا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي يتميز بعدم إصداره للأصوات وخفته.
وقال أحد مقاتلي الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "سيارة ممتازة اسمها "كفادريغا" كهربائية، تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويصل وزنها إلى طن ونصف الطن، كما يمكنها حمل ما يصل إلى طن ونصف الطن، تعمل يدويًا أو عن بعد، ومن خلال جهاز التحكم عن بعد، يمكن التحكم فيه على مسافة تصل إلى 350 مترًا دون مكبرات الصوت، احتياطي الطاقة أكثر من ساعة. يمكنا السير لمسافة تصل إلى 40 كيلومترًا".
وأشار مقاتلو "إسبانيولا" إلى أن الميزة الرئيسية للمركبة هي صمتها التام وعدم رؤيتها في أجهزة التصوير الحراري للعدو بفضل المحرك الكهربائي، الذي لديه حرارة أقل.
ولفت قائد الوحدة الانتباه إلى أن لواء "إسبانيولا" التطوعي أصبح الفريق المتطوع لاختبار الابتكارات العسكرية. في المجموع، تلقت أكثر من 20 عينة من الأسلحة والمعدات الجديدة التي يمكن للجنود اختبارها في ساحة التدريب وفي ساحة المعركة.
وفي وقت سابق، تم تسليم متطوعي "إسبانيولا" "أ إم بي-17" للاختبار، وهي بندقية روسية صامتة صغيرة الحجم طورتها شركة "كلاشنيكوف".
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