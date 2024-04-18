https://sputnikarabic.ae/20240418/اختبار-روبوت-شبح-في-منطقة-العملية-الخاصةفيديو-1088069197.html
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
سبوتنيك عربي
قامت الوحدة التطوعية التابعة للقوات المسلحة الروسية "إسبانيولا" باختبار الروبوت المخصص لجميع التضاريس "كفادريغا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي يتميز... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T12:15+0000
2024-04-18T12:15+0000
2024-04-18T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال أحد مقاتلي الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "سيارة ممتازة اسمها "كفادريغا" كهربائية، تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويصل وزنها إلى طن ونصف الطن، كما يمكنها حمل ما يصل إلى طن ونصف الطن، تعمل يدويًا أو عن بعد، ومن خلال جهاز التحكم عن بعد، يمكن التحكم فيه على مسافة تصل إلى 350 مترًا دون مكبرات الصوت، احتياطي الطاقة أكثر من ساعة. يمكنا السير لمسافة تصل إلى 40 كيلومترًا".وأشار مقاتلو "إسبانيولا" إلى أن الميزة الرئيسية للمركبة هي صمتها التام وعدم رؤيتها في أجهزة التصوير الحراري للعدو بفضل المحرك الكهربائي، الذي لديه حرارة أقل.ولفت قائد الوحدة الانتباه إلى أن لواء "إسبانيولا" التطوعي أصبح الفريق المتطوع لاختبار الابتكارات العسكرية. في المجموع، تلقت أكثر من 20 عينة من الأسلحة والمعدات الجديدة التي يمكن للجنود اختبارها في ساحة التدريب وفي ساحة المعركة.وفي وقت سابق، تم تسليم متطوعي "إسبانيولا" "أ إم بي-17" للاختبار، وهي بندقية روسية صامتة صغيرة الحجم طورتها شركة "كلاشنيكوف".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
قامت الوحدة التطوعية التابعة للقوات المسلحة الروسية "إسبانيولا" باختبار الروبوت المخصص لجميع التضاريس "كفادريغا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي يتميز بعدم إصداره للأصوات وخفته.
وقال أحد مقاتلي الوحدة لوكالة "سبوتنيك": "سيارة ممتازة اسمها "كفادريغا" كهربائية، تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويصل وزنها إلى طن ونصف الطن، كما يمكنها حمل ما يصل إلى طن ونصف الطن، تعمل يدويًا أو عن بعد، ومن خلال جهاز التحكم عن بعد، يمكن التحكم فيه على مسافة تصل إلى 350 مترًا دون مكبرات الصوت، احتياطي الطاقة أكثر من ساعة. يمكنا السير لمسافة تصل إلى 40 كيلومترًا".
وأشار مقاتلو "إسبانيولا" إلى أن الميزة الرئيسية للمركبة هي صمتها التام وعدم رؤيتها في أجهزة التصوير الحراري للعدو بفضل المحرك الكهربائي، الذي لديه حرارة أقل.
ولفت قائد الوحدة الانتباه إلى أن لواء "إسبانيولا" التطوعي أصبح الفريق المتطوع لاختبار الابتكارات العسكرية. في المجموع، تلقت أكثر من 20 عينة من الأسلحة والمعدات الجديدة التي يمكن للجنود اختبارها في ساحة التدريب وفي ساحة المعركة.
وفي وقت سابق، تم تسليم متطوعي "إسبانيولا" "أ إم بي-17" للاختبار، وهي بندقية روسية صامتة صغيرة الحجم طورتها شركة "كلاشنيكوف".