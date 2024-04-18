الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة

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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
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لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
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مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
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المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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https://sputnikarabic.ae/20240418/الإمارات-تختبر-غواصة-تجريبية-ذات-أجنحة-1088086072.html
الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة
الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة
سبوتنيك عربي
بدأ اختبار الغواصة "كرونوس" التي بنتها شركة "هايلاند سيستمز" الإماراتية، وتم تصميم الغواصة بشكل هيدروديناميكي ممتاز، ما يوفر قدرة أكبر على المناورة تحت الماء... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T14:03+0000
2024-04-18T14:03+0000
العالم العربي
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ووفقا لموقع "نيفي ريكوغنييتشين"، تم تجهيز "كرونوس" في محطة طاقة هجينة تجمع بين مولد ديزل ومحرك كهربائي قوي، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة على السطح وما يصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة تحت الماء. يمكن للغواصة أن تعمل على أعماق تصل إلى 100 متر وتتحمل أقصى عمق يصل إلى 250 مترًا. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أشخاص بالإضافة إلى المشغل. يوفر تصميم الغواصة إمكانية التحكم عن بعد، حيث يمكن للغواصة نقل حمولة كبيرة، مما يزيد من تنوعها. وتم استخدام تقنية التخفي، أثناء بناء الغواصة، حيث يتكون الهيكل من مادة مركبة خاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها باستخدام السونار. وهذا مفيد للعمليات العسكرية السرية. يمكن أيضًا تجهيز "كرونوس" بطوربيدات.وأشار الموقع إلى أن الغواصة لها مزايا وعيوب. أما الأولى فإن تصميم الغواصة ذات الأجنحة يزيد من قدرتها على المناورة تحت الماء. الميزة هي أن الجسم مصنوع من مواد مركبة. لكن تقنية "كرونوس" المتقدمة وميزات التصميم الفريدة تشكل أيضًا تحديات. يمكن أن يؤدي تعقيد الأنظمة إلى زيادة متطلبات الصيانة والحاجة إلى مشغلين مدربين تدريبا خاصا.الإضافة إلى ذلك، يقتصر تشغيل الغواصة على 36 ساعة تحت الماء. وهذا قد لا يكون كافيا لبعض المهام. وهناك عيب آخر وهو التكلفة العالية.
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العالم العربي
العالم العربي

الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة

14:03 GMT 18.04.2024
© Photo / Cool Ideas / youtube.comكرونوس
كرونوس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© Photo / Cool Ideas / youtube.com
تابعنا عبر
بدأ اختبار الغواصة "كرونوس" التي بنتها شركة "هايلاند سيستمز" الإماراتية، وتم تصميم الغواصة بشكل هيدروديناميكي ممتاز، ما يوفر قدرة أكبر على المناورة تحت الماء بفضل أجنحتها غير العادية.
ووفقا لموقع "نيفي ريكوغنييتشين"، تم تجهيز "كرونوس" في محطة طاقة هجينة تجمع بين مولد ديزل ومحرك كهربائي قوي، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة على السطح وما يصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة تحت الماء.
يمكن للغواصة أن تعمل على أعماق تصل إلى 100 متر وتتحمل أقصى عمق يصل إلى 250 مترًا. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أشخاص بالإضافة إلى المشغل.
يوفر تصميم الغواصة إمكانية التحكم عن بعد، حيث يمكن للغواصة نقل حمولة كبيرة، مما يزيد من تنوعها. وتم استخدام تقنية التخفي، أثناء بناء الغواصة، حيث يتكون الهيكل من مادة مركبة خاصة، مما يجعل من الصعب اكتشافها باستخدام السونار. وهذا مفيد للعمليات العسكرية السرية. يمكن أيضًا تجهيز "كرونوس" بطوربيدات.
وأشار الموقع إلى أن الغواصة لها مزايا وعيوب. أما الأولى فإن تصميم الغواصة ذات الأجنحة يزيد من قدرتها على المناورة تحت الماء. الميزة هي أن الجسم مصنوع من مواد مركبة. لكن تقنية "كرونوس" المتقدمة وميزات التصميم الفريدة تشكل أيضًا تحديات. يمكن أن يؤدي تعقيد الأنظمة إلى زيادة متطلبات الصيانة والحاجة إلى مشغلين مدربين تدريبا خاصا.
الإضافة إلى ذلك، يقتصر تشغيل الغواصة على 36 ساعة تحت الماء. وهذا قد لا يكون كافيا لبعض المهام. وهناك عيب آخر وهو التكلفة العالية.
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