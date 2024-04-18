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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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https://sputnikarabic.ae/20240418/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-على-إسرائيل-عدم-مهاجمة-حيفا-1088067683.html
بايدن في زلة لسان جديدة: "على إسرائيل عدم مهاجمة حيفا"
بايدن في زلة لسان جديدة: "على إسرائيل عدم مهاجمة حيفا"
سبوتنيك عربي
في واحدة من سلسلة من الأخطاء التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتكب خطأ في ذكر مدينة رفح الفلسطينية واستبدالها بمدينة حيفا. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T10:17+0000
2024-04-18T10:19+0000
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خلط الرئيس الأمريكي بين مدينة حيفا ومدينة رفح، الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال التقيت بهم (الإسرائيليين) أولا"، ثانيا، لقد أوضحت أنه يجب علينا زيادة إمدادات الغذاء والماء والخدمات الطبية إلى غزة بشكل كبير".الأمر الذي جعل الجملة بلا معنى، كما لو كان يحذر إسرائيل من مهاجمة نفسها.وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت مدينة رفح الجنوبية النقطة المحورية في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" والقضاء على قادة حركة "حماس" في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد قوة في العالم" يمكن أن تمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى رفح، التي أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن في زلة لسان جديدة: "على إسرائيل عدم مهاجمة حيفا"

10:17 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 10:19 GMT 18.04.2024)
© AP Photo / Lucas Peltierالرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس
الرئيس جو بايدن ينظر إلى الحشد بعد خطاب ألقاه في لاس فيغاس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Lucas Peltier
تابعنا عبر
في واحدة من سلسلة من الأخطاء التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتكب خطأ في ذكر مدينة رفح الفلسطينية واستبدالها بمدينة حيفا.
خلط الرئيس الأمريكي بين مدينة حيفا ومدينة رفح، الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال التقيت بهم (الإسرائيليين) أولا"، ثانيا، لقد أوضحت أنه يجب علينا زيادة إمدادات الغذاء والماء والخدمات الطبية إلى غزة بشكل كبير".

وأضاف: "لقد أوضحت للإسرائيليين لا تتحركوا نحو حيفا"، في إشارة على ما يبدو إلى رفح.

الأمر الذي جعل الجملة بلا معنى، كما لو كان يحذر إسرائيل من مهاجمة نفسها.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت مدينة رفح الجنوبية النقطة المحورية في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" والقضاء على قادة حركة "حماس" في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد قوة في العالم" يمكن أن تمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى رفح، التي أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
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