https://sputnikarabic.ae/20240418/بايدن-في-زلة-لسان-جديدة-على-إسرائيل-عدم-مهاجمة-حيفا-1088067683.html

بايدن في زلة لسان جديدة: "على إسرائيل عدم مهاجمة حيفا"

بايدن في زلة لسان جديدة: "على إسرائيل عدم مهاجمة حيفا"

سبوتنيك عربي

في واحدة من سلسلة من الأخطاء التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ارتكب خطأ في ذكر مدينة رفح الفلسطينية واستبدالها بمدينة حيفا. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

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خلط الرئيس الأمريكي بين مدينة حيفا ومدينة رفح، الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال التقيت بهم (الإسرائيليين) أولا"، ثانيا، لقد أوضحت أنه يجب علينا زيادة إمدادات الغذاء والماء والخدمات الطبية إلى غزة بشكل كبير".الأمر الذي جعل الجملة بلا معنى، كما لو كان يحذر إسرائيل من مهاجمة نفسها.وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت مدينة رفح الجنوبية النقطة المحورية في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" والقضاء على قادة حركة "حماس" في قطاع غزة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد قوة في العالم" يمكن أن تمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى رفح، التي أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

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