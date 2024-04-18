بايدن: لم نعثر على جثة عمي بسبب "آكلي لحوم البشر"
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
© AFP 2023 / JIM WATSON
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يتم العثور على جثة عمه أمبروز فينيغان، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب أكلة لحوم البشر.
وأثناء زيارته لنصب تذكاري للجنود المفقودين في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، تحدث بايدن عن عمه، الملازم الثاني أمبروز فينيغان جونيور، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.
وقال بايدن للصحفيين: "عمي أمبروز... طار بطائرة ذات محرك واحد فوق مناطق الحرب للاستطلاع. لقد تم إسقاط طائرته في غينيا الجديدة ولم يتم العثور على جثته أبدًا لأنه كان هناك بالفعل الكثير من أكلة لحوم البشر في ذلك الجزء من غينيا الجديدة".
وأضاف: "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن رواية بايدن تختلف عن تقرير وكالة البنتاغون، الذي جاء فيه أن طائرة فينيغان اضطرت إلى الهبوط على الماء قبالة سواحل الجزيرة "لأسباب غير معروفة".
يقول بايدن إن "عمه أكله أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة بعد سقوط طائرته خلال الحرب العالمية الثانية ولم يعثروا على جثته مطلقًا".— عبد العزيز الخميس (@alkhames) April 17, 2024
السجلات العسكرية الأمريكية تظهر أن الطائرة اختفت فوق المحيط الهادئ.https://t.co/PakstVWF0D pic.twitter.com/7Ha0xJYWPF
وكما أشار التقرير، لم يتمكن ثلاثة أشخاص من الهروب من الطائرة الغارقة وتوفيوا نتيجة تحطمها. ونجا أحد أفراد الطاقم من حادث تحطم الطائرة.
وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، ويرتكب بانتظام زلات وأخطاء في الخطب العامة. ويستخدم الجمهوريون ذلك في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن على القيادة بفعالية.