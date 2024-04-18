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https://sputnikarabic.ae/20240418/بايدن-لم-نعثر-على-جثة-عمي-بسبب-آكلي-لحوم-البشر-1088064185.html
بايدن: لم نعثر على جثة عمي بسبب "آكلي لحوم البشر"
بايدن: لم نعثر على جثة عمي بسبب "آكلي لحوم البشر"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يتم العثور على جثة عمه أمبروز فينيغان، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T09:12+0000
2024-04-18T09:12+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأثناء زيارته لنصب تذكاري للجنود المفقودين في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، تحدث بايدن عن عمه، الملازم الثاني أمبروز فينيغان جونيور، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.وأضاف: "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".وكما أشار التقرير، لم يتمكن ثلاثة أشخاص من الهروب من الطائرة الغارقة وتوفيوا نتيجة تحطمها. ونجا أحد أفراد الطاقم من حادث تحطم الطائرة.وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، ويرتكب بانتظام زلات وأخطاء في الخطب العامة. ويستخدم الجمهوريون ذلك في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن على القيادة بفعالية.
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بايدن: لم نعثر على جثة عمي بسبب "آكلي لحوم البشر"

09:12 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يتم العثور على جثة عمه أمبروز فينيغان، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب أكلة لحوم البشر.
وأثناء زيارته لنصب تذكاري للجنود المفقودين في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا، تحدث بايدن عن عمه، الملازم الثاني أمبروز فينيغان جونيور، الذي أسقطت طائرته ولم يتسن العثور على جثته.

وقال بايدن للصحفيين: "عمي أمبروز... طار بطائرة ذات محرك واحد فوق مناطق الحرب للاستطلاع. لقد تم إسقاط طائرته في غينيا الجديدة ولم يتم العثور على جثته أبدًا لأنه كان هناك بالفعل الكثير من أكلة لحوم البشر في ذلك الجزء من غينيا الجديدة".

وأضاف: "لم يستعيدوا جثته قط. لكن الحكومة عادت.. وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن رواية بايدن تختلف عن تقرير وكالة البنتاغون، الذي جاء فيه أن طائرة فينيغان اضطرت إلى الهبوط على الماء قبالة سواحل الجزيرة "لأسباب غير معروفة".

وكما أشار التقرير، لم يتمكن ثلاثة أشخاص من الهروب من الطائرة الغارقة وتوفيوا نتيجة تحطمها. ونجا أحد أفراد الطاقم من حادث تحطم الطائرة.
وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، ويرتكب بانتظام زلات وأخطاء في الخطب العامة. ويستخدم الجمهوريون ذلك في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن على القيادة بفعالية.
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