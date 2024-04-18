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https://sputnikarabic.ae/20240418/تقارير-بريطانية-الجيش-الإسرائيلي-يدخل-معدات-ومدرعات-إلى-القطاع-استعدادا-لدخول-رفح-1088070724.html
تقارير بريطانية: الجيش الإسرائيلي يدخل معدات ومدرعات إلى القطاع استعدادا لدخول رفح
تقارير بريطانية: الجيش الإسرائيلي يدخل معدات ومدرعات إلى القطاع استعدادا لدخول رفح
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير بريطانية أن إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة استعدادًا للدخول إلى رفح. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:19+0000
2024-04-18T11:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
قطاع غزة
طوفان الأقصى
إسرائيل
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وجاء في هذه التقارير: "إسرائيل بدأت تحرك دبابات وناقلات جند مدرعة استعدادا للدخول البري إلى رفح"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينظم بالفعل لهجوم على رفح".أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن اجتياح رفح سيتم على مرحلتين تبدأ بإصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن نزوح.وقال قائد الكتيبة 932 لجنوده إنه "عقب الانسحاب من أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، "نحن ذاهبون إلى رفح جنوب القطاع كي نوجه لهم ضربة ونلقنهم درسا"، مضيفا: "شعب إسرائيل يعتمد عليكم للقيام بذلك بأفضل ما يمكن، كما هو الحال في النصيرات ومثلما في الزيتون وكما هو الحال في الشفاء وفي رفح أيضا".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد قوة في العالم" يمكن أن تمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى رفح، التي أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20240418/قائد-كتيبة-إسرائيلية-ذاهبون-إلى-رفح-لنوجه-لهم-ضربة-ونلقنهم-درسا-فيديو-1088064893.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

تقارير بريطانية: الجيش الإسرائيلي يدخل معدات ومدرعات إلى القطاع استعدادا لدخول رفح

11:19 GMT 18.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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ذكرت تقارير بريطانية أن إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة استعدادًا للدخول إلى رفح.
وجاء في هذه التقارير: "إسرائيل بدأت تحرك دبابات وناقلات جند مدرعة استعدادا للدخول البري إلى رفح"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينظم بالفعل لهجوم على رفح".

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "المواطنين في غزة يقولون إنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد سحب رسميا معظم قواته من غزة، إلا أن تواجد الجنود الإسرائيليين استؤنف هذا الأسبوع في شمال قطاع غزة، بما في ذلك في بيت حانون".

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن اجتياح رفح سيتم على مرحلتين تبدأ بإصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن نزوح.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
قائد كتيبة إسرائيلية: ذاهبون إلى رفح لنوجه لهم ضربة ونلقنهم درسا... فيديو
09:33 GMT
وقال قائد الكتيبة 932 لجنوده إنه "عقب الانسحاب من أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، "نحن ذاهبون إلى رفح جنوب القطاع كي نوجه لهم ضربة ونلقنهم درسا"، مضيفا: "شعب إسرائيل يعتمد عليكم للقيام بذلك بأفضل ما يمكن، كما هو الحال في النصيرات ومثلما في الزيتون وكما هو الحال في الشفاء وفي رفح أيضا".

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت مدينة رفح الجنوبية النقطة المحورية في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إطلاق الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" والقضاء على قادة حركة "حماس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا توجد قوة في العالم" يمكن أن تمنع الجيش الإسرائيلي من التقدم إلى رفح، التي أصبحت المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
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