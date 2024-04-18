https://sputnikarabic.ae/20240418/شيليم-سفينة-روسية-للدوريات-متعددة-المهام-1088084622.html
"شيليم".. سفينة روسية للدوريات متعددة المهام
"شيليم".. سفينة روسية للدوريات متعددة المهام
سبوتنيك عربي
تمثل السفينة الروسية "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من سفن الدوريات التابعة للأسطول البحري الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T13:35+0000
2024-04-18T13:35+0000
2024-04-18T13:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
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السفينة مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
"شيليم".. سفينة روسية للدوريات متعددة المهام
تمثل السفينة الروسية "شيليم"، التي تحمل اسم (المشروع 20910) واحدة من سفن الدوريات التابعة للأسطول البحري الروسي، وهي سفينة متعددة المهام تستخدم وسائد هوائية تمكنها من العمل في المياه الضحلة وتنفيذ مهام الإنزال المختلفة بالقرب من الشاطئ.
السفينة مصممة بطريقة تسمح بنقلها جوا أو بوسائل نقل أخرى، تمكنها من العمل في المياه الضحلة سواء كانت شواطئ بحار أو بحيرات أو أنهار.