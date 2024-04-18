أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

© AFP 2023 / Valery Hacheيلعب الإيطالي لورنزو موسيتي (يسار) ضربة خلفية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة التنس في الجولة 16 من بطولة مونت كارلو لبطولة ATP Masters على ملعب رينييه الثالث في نادي مونتي كارلو الريفي في 11 أبريل 2024.
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© AFP 2023 / Valery Hache
يلعب الإيطالي لورنزو موسيتي (يسار) ضربة خلفية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة التنس في الجولة 16 من بطولة مونت كارلو لبطولة ATP Masters على ملعب رينييه الثالث في نادي مونتي كارلو الريفي في 11 أبريل 2024.
© AFP 2023 / John Macdougallفاتو، المعروفة بأنها أكبر أنثى غوريلا في العالم، تعالج نفسها بالخضروات في اليوم السابق لعيد ميلادها السابع والستين في حديقة حيوان برلين
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© AFP 2023 / John Macdougall
فاتو، المعروفة بأنها أكبر أنثى غوريلا في العالم، تعالج نفسها بالخضروات في اليوم السابق لعيد ميلادها السابع والستين في حديقة حيوان برلين
© AP Photo / Tatan Syuflanaصاحب متجر يرتدي زيًا قديمًا يقف في متجر للهدايا التذكارية بالقرب من سور الصين العظيم في ضواحي بكين، السبت 13 أبريل 2024
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© AP Photo / Tatan Syuflana
صاحب متجر يرتدي زيًا قديمًا يقف في متجر للهدايا التذكارية بالقرب من سور الصين العظيم في ضواحي بكين، السبت 13 أبريل 2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعامل يغسل النصب التذكاري للقديس جورج المنتصر في موسكو
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© Sputnik . Evgeny Biyatov/
عامل يغسل النصب التذكاري للقديس جورج المنتصر في موسكو
© AFP 2023 / Oli Scarffرجل يرتدي زي شخصية جندي العاصفة من حرب النجوم، يتحدث إلى ضباط الشرطة في اليوم الأخير من سباق الخيل للمهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، شمال غرب إنجلترا،
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© AFP 2023 / Oli Scarff
رجل يرتدي زي شخصية جندي العاصفة من حرب النجوم، يتحدث إلى ضباط الشرطة في اليوم الأخير من سباق الخيل للمهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، شمال غرب إنجلترا،
© AP Photo / Sakchai Lalitنساء يستمتعن بالآيس كريم في بانكوك، تايلاند، الثلاثاء 9 أبريل 2024. تحتفل تايلاند وكمبوديا ودول أخرى في هذه المنطقة بمهرجانات المياه السنوية لأنها تعاني أيضًا من موجة الحر العالمية.
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© AP Photo / Sakchai Lalit
نساء يستمتعن بالآيس كريم في بانكوك، تايلاند، الثلاثاء 9 أبريل 2024. تحتفل تايلاند وكمبوديا ودول أخرى في هذه المنطقة بمهرجانات المياه السنوية لأنها تعاني أيضًا من موجة الحر العالمية.
© AFP 2023 / Oli Scarffزوار المهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، المملكة المتحدة
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© AFP 2023 / Oli Scarff
زوار المهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، المملكة المتحدة
© AP Photo / Michael Probstخيول تلعب في مزرعة خيول في فيهرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
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© AP Photo / Michael Probst
خيول تلعب في مزرعة خيول في فيهرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
© AP Photo / Ross D. Franklinجوك بيدرسون لاعب أريزونا دياموندباكس، على اليسار، يحتفل مع زميله كوربين كارول بعد المباراة النهائية من مباراة البيسبول ضد سانت لويس كاردينالز، الأحد 14 أبريل 2024، في فينيكس
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© AP Photo / Ross D. Franklin
جوك بيدرسون لاعب أريزونا دياموندباكس، على اليسار، يحتفل مع زميله كوربين كارول بعد المباراة النهائية من مباراة البيسبول ضد سانت لويس كاردينالز، الأحد 14 أبريل 2024، في فينيكس
© AFP 2023 / Richard A. Brooks يقوم مصارع السومو بإعداد شعره على شكل "عقدة عليا" قبل المشاركة في "هونوزمو" السنوي، وهو معرض سومو احتفالي يستمر يومًا واحدًا للمشاهدين ويقام في ضريح ياسوكوني في طوكيو في 15 أبريل 2024
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks
يقوم مصارع السومو بإعداد شعره على شكل "عقدة عليا" قبل المشاركة في "هونوزمو" السنوي، وهو معرض سومو احتفالي يستمر يومًا واحدًا للمشاهدين ويقام في ضريح ياسوكوني في طوكيو في 15 أبريل 2024