أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 18.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم
фото, العالم

أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

13:01 GMT 18.04.2024
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AFP 2023 / Valery Hacheيلعب الإيطالي لورنزو موسيتي (يسار) ضربة خلفية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة التنس في الجولة 16 من بطولة مونت كارلو لبطولة ATP Masters على ملعب رينييه الثالث في نادي مونتي كارلو الريفي في 11 أبريل 2024.
لاعب التنس الإيطالي لورنزو موسيتي خلال المباراة النهائية 1/8 من بطولة ATP Masters Series في مونت كارلو - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valery Hache
يلعب الإيطالي لورنزو موسيتي (يسار) ضربة خلفية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراة التنس في الجولة 16 من بطولة مونت كارلو لبطولة ATP Masters على ملعب رينييه الثالث في نادي مونتي كارلو الريفي في 11 أبريل 2024.
© AFP 2023 / John Macdougallفاتو، المعروفة بأنها أكبر أنثى غوريلا في العالم، تعالج نفسها بالخضروات في اليوم السابق لعيد ميلادها السابع والستين في حديقة حيوان برلين
فاتو، المعروفة بأنها أكبر أنثى غوريلا في العالم، تعالج نفسها بالخضروات في اليوم السابق لعيد ميلادها السابع والستين في حديقة حيوان برلين - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / John Macdougall
فاتو، المعروفة بأنها أكبر أنثى غوريلا في العالم، تعالج نفسها بالخضروات في اليوم السابق لعيد ميلادها السابع والستين في حديقة حيوان برلين
© AP Photo / Tatan Syuflanaصاحب متجر يرتدي زيًا قديمًا يقف في متجر للهدايا التذكارية بالقرب من سور الصين العظيم في ضواحي بكين، السبت 13 أبريل 2024
صاحب متجر للهدايا التذكارية يرتدي زيًا قديمًا بالقرب من سور الصين العظيم في ضواحي بكين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Tatan Syuflana
صاحب متجر يرتدي زيًا قديمًا يقف في متجر للهدايا التذكارية بالقرب من سور الصين العظيم في ضواحي بكين، السبت 13 أبريل 2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعامل يغسل النصب التذكاري للقديس جورج المنتصر في موسكو
عامل يغسل النصب التذكاري للقديس جورج المنتصر في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
عامل يغسل النصب التذكاري للقديس جورج المنتصر في موسكو
© AFP 2023 / Oli Scarffرجل يرتدي زي شخصية جندي العاصفة من حرب النجوم، يتحدث إلى ضباط الشرطة في اليوم الأخير من سباق الخيل للمهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، شمال غرب إنجلترا،
رجل يرتدي زي شخصية جندي العاصفة من حرب النجوم، يتحدث إلى ضباط الشرطة في اليوم الأخير من سباق الخيل للمهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، شمال غرب إنجلترا، - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Oli Scarff
رجل يرتدي زي شخصية جندي العاصفة من حرب النجوم، يتحدث إلى ضباط الشرطة في اليوم الأخير من سباق الخيل للمهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، شمال غرب إنجلترا،
© AP Photo / Sakchai Lalitنساء يستمتعن بالآيس كريم في بانكوك، تايلاند، الثلاثاء 9 أبريل 2024. تحتفل تايلاند وكمبوديا ودول أخرى في هذه المنطقة بمهرجانات المياه السنوية لأنها تعاني أيضًا من موجة الحر العالمية.
نساء يستمتعن بالآيس كريم في بانكوك، تايلاند، الثلاثاء 9 أبريل 2024. تحتفل تايلاند وكمبوديا ودول أخرى في هذه المنطقة بمهرجانات المياه السنوية لأنها تعاني أيضًا من موجة الحر العالمية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Sakchai Lalit
نساء يستمتعن بالآيس كريم في بانكوك، تايلاند، الثلاثاء 9 أبريل 2024. تحتفل تايلاند وكمبوديا ودول أخرى في هذه المنطقة بمهرجانات المياه السنوية لأنها تعاني أيضًا من موجة الحر العالمية.
© AFP 2023 / Oli Scarffزوار المهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، المملكة المتحدة
زوار المهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، المملكة المتحدة - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Oli Scarff
زوار المهرجان الوطني الكبير في مضمار سباق أينتري في ليفربول، المملكة المتحدة
© AP Photo / Michael Probstخيول تلعب في مزرعة خيول في فيهرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
خيول تلعب في مزرعة خيول في فيهرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst
خيول تلعب في مزرعة خيول في فيهرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
© AP Photo / Ross D. Franklinجوك بيدرسون لاعب أريزونا دياموندباكس، على اليسار، يحتفل مع زميله كوربين كارول بعد المباراة النهائية من مباراة البيسبول ضد سانت لويس كاردينالز، الأحد 14 أبريل 2024، في فينيكس
لاعبو البيسبول من فريق أريزونا دياموندباكس يهنئون بعضهم البعض على فوزهم بعد المباراة ضد سانت لويس كاردينالز في فينيكس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ross D. Franklin
جوك بيدرسون لاعب أريزونا دياموندباكس، على اليسار، يحتفل مع زميله كوربين كارول بعد المباراة النهائية من مباراة البيسبول ضد سانت لويس كاردينالز، الأحد 14 أبريل 2024، في فينيكس
© AFP 2023 / Richard A. Brooks يقوم مصارع السومو بإعداد شعره على شكل "عقدة عليا" قبل المشاركة في "هونوزمو" السنوي، وهو معرض سومو احتفالي يستمر يومًا واحدًا للمشاهدين ويقام في ضريح ياسوكوني في طوكيو في 15 أبريل 2024
يتم ربط شعر مصارع السومو في عقدة عليا في ضريح ياسوكوني في طوكيو. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks
يقوم مصارع السومو بإعداد شعره على شكل "عقدة عليا" قبل المشاركة في "هونوزمو" السنوي، وهو معرض سومو احتفالي يستمر يومًا واحدًا للمشاهدين ويقام في ضريح ياسوكوني في طوكيو في 15 أبريل 2024
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