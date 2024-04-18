أطرف الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

© AP Photo / Ross D. Franklin جوك بيدرسون لاعب أريزونا دياموندباكس، على اليسار، يحتفل مع زميله كوربين كارول بعد المباراة النهائية من مباراة البيسبول ضد سانت لويس كاردينالز، الأحد 14 أبريل 2024، في فينيكس