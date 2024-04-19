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استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو
استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/السبت،بأن انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T22:47+0000
2024-04-19T22:47+0000
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وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".وذكر موقع "السومرية نيوز" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قاعدة كالسو، تحتوي على مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، يستقر فيها لواء 28 واللواء 17 في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب.وبحسب الإعلام العراقي، استنفرت صحة بابل سيارات الإسعاف للتوجه نحو قاعدة كالسو شمالي المحافظة.وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى جراء الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد.
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الحشد الشعبي, أخبار الحشد الشعبي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الحشد الشعبي, أخبار الحشد الشعبي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو

22:47 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEمقاتلو الحشد الشعبي
مقاتلو الحشد الشعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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أفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/السبت،بأن انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد.
وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
وذكر موقع "السومرية نيوز" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قاعدة كالسو، تحتوي على مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، يستقر فيها لواء 28 واللواء 17 في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب.
وبحسب الإعلام العراقي، استنفرت صحة بابل سيارات الإسعاف للتوجه نحو قاعدة كالسو شمالي المحافظة.
وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى جراء الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد.
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