https://sputnikarabic.ae/20240419/استهداف-قاعدة-للحشد-الشعبي-جنوب-بغداد-وأنباء-عن-قتيل-وإصابات-فيديو-1088129543.html
استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو
استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/السبت،بأن انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T22:47+0000
2024-04-19T22:47+0000
2024-04-19T22:47+0000
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وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".وذكر موقع "السومرية نيوز" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قاعدة كالسو، تحتوي على مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، يستقر فيها لواء 28 واللواء 17 في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب.وبحسب الإعلام العراقي، استنفرت صحة بابل سيارات الإسعاف للتوجه نحو قاعدة كالسو شمالي المحافظة.وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى جراء الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحشد الشعبي, أخبار الحشد الشعبي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الحشد الشعبي, أخبار الحشد الشعبي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
استهداف قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغداد وأنباء عن قتيل وإصابات.. فيديو
أفادت وسائل إعلام عراقية، ليل الجمعة/السبت،بأن انفجارا هائلا وقع في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد.
وبحسب موقع "وكالة بغداد"، استهدف طيران مجهول بصاروخين
مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بمحافظة بابل.
وذكر موقع "السومرية نيوز"، أنه وفقا لمصادر "شوهد بعد الانفجار تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية، حيث تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء".
وذكر موقع "السومرية نيوز" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قاعدة كالسو، تحتوي على مخازن لقوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، يستقر فيها لواء 28 واللواء 17 في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب.
وبحسب الإعلام العراقي، استنفرت صحة بابل سيارات الإسعاف للتوجه نحو قاعدة كالسو شمالي المحافظة.
وأشارت تقارير صحفية عراقية إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى جراء الانفجار في القاعدة العسكرية جنوبي بغداد.