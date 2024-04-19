https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-ميغ-ـ-29-و4-طائرات-نقل-عسكرية-آن---26-أوكرانية-خلال-أسبوع-1088110916.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات "ميغ ـ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" أوكرانية خلال أسبوع

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات "ميغ ـ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" أوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مقاتلات "ميغ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T12:53+0000

2024-04-19T12:53+0000

2024-04-19T12:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات الجوية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 3 مقاتلات من طراز "ميغ – 29" و4 طائرات نقل عسكرية من طراز "آن - 26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في المطار المحلي، دمرت 4 منصات إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، بالإضافة إلى منصة إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "آي آر آي إس – تي".ووفقا للدفاع الروسية أنه "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 10 صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وستة صواريخ كروز "ستورم شادو"مصنوعة في بريطانيا، وخمس قنابل موجهة من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، "جدام" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنين من صواريخ "هارم" المضادة للطائرات.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58، والألوية الآلية رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الدفاع ولواء من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوغليدار، وأوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي، وميرنوي، ومالينوفكا، ولوجوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 760 عسكريًا، ودبابة، و22 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، ثمانية منها غربية الصنع.وفقد العدو ما يصل إلى 365 عسكريًا، و24 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مشتركة-لمنشآت-الوقود-والطاقة-والمجمعات-الصناعية-الأوكراني-1088110557.html

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روسيا, رصد عسكري