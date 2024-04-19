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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية بباريس... فيديو
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-ميغ-ـ-29-و4-طائرات-نقل-عسكرية-آن---26-أوكرانية-خلال-أسبوع-1088110916.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات "ميغ ـ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" أوكرانية خلال أسبوع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات "ميغ ـ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مقاتلات "ميغ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T12:53+0000
2024-04-19T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات الجوية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 3 مقاتلات من طراز "ميغ – 29" و4 طائرات نقل عسكرية من طراز "آن - 26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في المطار المحلي، دمرت 4 منصات إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، بالإضافة إلى منصة إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "آي آر آي إس – تي".ووفقا للدفاع الروسية أنه "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 10 صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وستة صواريخ كروز "ستورم شادو"مصنوعة في بريطانيا، وخمس قنابل موجهة من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، "جدام" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنين من صواريخ "هارم" المضادة للطائرات.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58، والألوية الآلية رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الدفاع ولواء من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوغليدار، وأوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي، وميرنوي، ومالينوفكا، ولوجوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 760 عسكريًا، ودبابة، و22 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، ثمانية منها غربية الصنع.وفقد العدو ما يصل إلى 365 عسكريًا، و24 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240419/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مشتركة-لمنشآت-الوقود-والطاقة-والمجمعات-الصناعية-الأوكراني-1088110557.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات "ميغ ـ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" أوكرانية خلال أسبوع

12:53 GMT 19.04.2024
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مقاتلات "ميغ 29" و4 طائرات نقل عسكرية "آن - 26" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع.
وأضافت الدفاع الروسية أنه "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الصاروخية والمدفعية والمسيرات الجوية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 3 مقاتلات من طراز "ميغ – 29" و4 طائرات نقل عسكرية من طراز "آن - 26" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في المطار المحلي، دمرت 4 منصات إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، بالإضافة إلى منصة إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "آي آر آي إس – تي".
ووفقا للدفاع الروسية أنه "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 10 صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وستة صواريخ كروز "ستورم شادو"مصنوعة في بريطانيا، وخمس قنابل موجهة من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، "جدام" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واثنين من صواريخ "هارم" المضادة للطائرات.

وفي غضون أسبوع، استسلم 27 جنديًا أوكرانيًا، وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 58، والألوية الآلية رقم 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الدفاع ولواء من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوغليدار، وأوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي، وميرنوي، ومالينوفكا، ولوجوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربات مشتركة لمنشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية الأوكرانية
12:46 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 760 عسكريًا، ودبابة، و22 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، ثمانية منها غربية الصنع.
وفي اتجاه خيرسون، هزمت العمليات المنسقة لوحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، القوة البشرية والمعدات من الألوية الآلية 65 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 35 و36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع العسكري 121 و126، واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق أوريخوف ورابوتينو وشيرباكي وكامنسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا وزميفكا وبيريسلاف وإيفانوفكا ونيكولسكوي في مقاطعة خيرسون.
وفقد العدو ما يصل إلى 365 عسكريًا، و24 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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