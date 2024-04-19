https://sputnikarabic.ae/20240419/بلينكن-إذا-تأخرت-المساعدات-اللازمة-لأوكرانيا-فقد-يأتي-وقت-يكون-فيه-الأوان-قد-فات-1088109132.html

بلينكن: إذا تأخرت المساعدات اللازمة لأوكرانيا فقد يأتي وقت يكون فيه الأوان قد فات

بلينكن: إذا تأخرت المساعدات اللازمة لأوكرانيا فقد يأتي وقت يكون فيه الأوان قد فات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه إذا تأخرت المساعدات الأمريكية اللازمة لأوكرانيا، فقد يأتي وقت يكون فيه الأوان قد فات، والآن أصبح من الملحّ... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T12:03+0000

2024-04-19T12:03+0000

2024-04-19T12:03+0000

العالم

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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية: "إذا استمرت في التأخير، فنعم، هناك خطر حقيقي بأن نجد أنفسنا في وضع يكون فيه الوقت قد فات". ووفقا لبلينكن، كان من الأفضل لو أن أعضاء الكونغرس الأمريكي صوتوا لصالح تقديم المساعدة لكييف قبل أشهر، ولكن من المهم للغاية القيام بذلك الآن، في نهاية هذا الأسبوع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

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