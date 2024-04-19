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https://sputnikarabic.ae/20240419/رئيس-الوزراء-العراقي-هناك-صورة-سلبية-بها-نوع-من-التهويل-ترسم-عن-الوضع-في-العراق-1088128757.html
رئيس الوزراء العراقي: هناك صورة سلبية بها نوع من التهويل ترسم عن الوضع في العراق
رئيس الوزراء العراقي: هناك صورة سلبية بها نوع من التهويل ترسم عن الوضع في العراق
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق استعاد عافيته في الوقت الحالي، ويشهد نهضة خدمية واقتصادية. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T21:06+0000
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وشدد خلال حوار في المجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن "هناك صورة سلبية ترسم عن الوضع في العراق وفيها نوع من التهويل"، مؤكدا أن "الواقع الحالي في العراق مختلف تماما"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد السوداني أن "الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) وحّد أطياف الشعب العراقي".وأضاف أن "كافة الملفات التي ثم بحثها خلال زيارتنا إلى واشنطن ستشهد متابعة وزيارتنا كانت ناجحة، وتم وضع منهجية وأسسا مستدامة لعلاقة طويلة الأمد مع واشنطن".وبيّن أنه تم إجراء سلسلة من اللقاءات المهمة خلال زيارته إلى أمريكا، وكانت هناك أجواء إيجابية من التفاهمات خلال زيارته إلى واشنطن.وكان رئيس الوزراء العراقي توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعقد لقاء قمة، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.وتشاور السوداني مع بايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20240415/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-رئيس-الحكومة-العراقي-إلى-واشنطن-ستؤسس-لمرحلة-جديدة-بين-البلدين-1087990775.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

رئيس الوزراء العراقي: هناك صورة سلبية بها نوع من التهويل ترسم عن الوضع في العراق

21:06 GMT 19.04.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق استعاد عافيته في الوقت الحالي، ويشهد نهضة خدمية واقتصادية.
وشدد خلال حوار في المجلس الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن "هناك صورة سلبية ترسم عن الوضع في العراق وفيها نوع من التهويل"، مؤكدا أن "الواقع الحالي في العراق مختلف تماما"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد السوداني أن "الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) وحّد أطياف الشعب العراقي".
وأضاف أن "كافة الملفات التي ثم بحثها خلال زيارتنا إلى واشنطن ستشهد متابعة وزيارتنا كانت ناجحة، وتم وضع منهجية وأسسا مستدامة لعلاقة طويلة الأمد مع واشنطن".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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وبيّن أنه تم إجراء سلسلة من اللقاءات المهمة خلال زيارته إلى أمريكا، وكانت هناك أجواء إيجابية من التفاهمات خلال زيارته إلى واشنطن.
وعن الحرب في قطاع غزة، شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحاته، أن "ما يجري في غزة من حرب ظالمة يعرض المنطقة إلى مخاطر كبيرة، وعلينا جميعا العمل على إيقاف هذه الحرب بشكل فوري، ونجدد تحذيرنا من مغبة توسع نطاق الأزمة".
وكان رئيس الوزراء العراقي توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعقد لقاء قمة، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية.
وتشاور السوداني مع بايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، وجهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة.
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