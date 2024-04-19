رجل يضرم في نفسه النار خارج قاعة محاكمة ترامب... فيديو
© AFP 2023 / ANGELA WEISSطفايات الحريق متروكة في الحديقة المقابلة لمحكمة مانهاتن الجنائية في مدينة نيويورك بعد أن أضرم رجل النار في نفسه أثناء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مدينة نيويورك، 19 نيسان/ أبريل 2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أضرم رجل النار في نفسه، اليوم الجمعة، خارج المحكمة التي يحاكم فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مانهاتن، وسارع ضباط الشرطة لإطفاء النيران التي اشتعلت في جسمه.
وتناثرت ملابس الرجل المحترقة في حديقة التي أغلقتها السلطات، بينما اصطفت سيارات الإسعاف في مكان قريب على أهبة الاستعداد، وكانت هناك رائحة قوية للمواد الكيميائية المحترقة.
ووثق مراسلو القنوات التلفزيونية، الذين كانوا متواجدين أمام المحكمة، المشهد الذي حدث، بعد لحظات من اختيار اللجنة الكاملة المكونة من 12 محلفا و6 بدلاء لمحاكمة ترامب، في قضية "شراء صمت" ممثلة إباحية.
Here’s the man who set himself on fire at the Trump trial being taken away on a stretcher.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 19, 2024
I don’t see how he survives this if he’s even still alive.
America is not in a good place right now.pic.twitter.com/qwB3JWNmuL
وأفاد متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك: "لقد أشعل رجل النار في نفسه خارج المحكمة العليا، وما زلنا نجمع التفاصيل من الميدان"، وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل نُقل لتلقي العلاج الطبي.