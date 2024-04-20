https://sputnikarabic.ae/20240420/الصحة-الفلسطينية-14-قتيلا-في-مجزرة-ارتكبها-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-نور-شمس-1088148189.html
الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس
الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل 14 شخصا على يد القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T22:16+0000
2024-04-20T22:16+0000
2024-04-20T22:16+0000
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وأكدت الوكالة الفلسطينية أن ما حدث من القوات الإسرائيلية في مخيم مجزرة مستمرة منذ 3 أيام.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ما زالت طواقم الاسعاف تنقل العشرات من الإصابات من داخل المخيم، منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي من حارات المخيم، حيث تجاوزت الإصابات 40 إصابة ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل، وفقا لوكالة "وفا".في الوقت ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، وحركة فتح الأقاليم الشمالية عن إضراب شامل، غدا الأحد، حدادا على أرواح القتلى.
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طولكرم, أخبار الضفة الغربية, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, غزة
طولكرم, أخبار الضفة الغربية, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, غزة
الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل 14 شخصا على يد القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.
وأكدت الوكالة الفلسطينية أن ما حدث من القوات الإسرائيلية في مخيم مجزرة مستمرة منذ 3 أيام.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ما زالت طواقم الاسعاف تنقل العشرات
من الإصابات من داخل المخيم، منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي من حارات المخيم، حيث تجاوزت الإصابات 40 إصابة ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل، وفقا لوكالة "وفا".
في الوقت ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، وحركة فتح الأقاليم الشمالية عن إضراب شامل، غدا الأحد، حدادا على أرواح القتلى.