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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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https://sputnikarabic.ae/20240420/الصحة-الفلسطينية-14-قتيلا-في-مجزرة-ارتكبها-الجيش-الإسرائيلي-في-مخيم-نور-شمس-1088148189.html
الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس
الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل 14 شخصا على يد القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T22:16+0000
2024-04-20T22:16+0000
طولكرم
أخبار الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين
العالم العربي
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وأكدت الوكالة الفلسطينية أن ما حدث من القوات الإسرائيلية في مخيم مجزرة مستمرة منذ 3 أيام.‫وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ما زالت طواقم الاسعاف تنقل العشرات من الإصابات من داخل المخيم، منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي من حارات المخيم، حيث تجاوزت الإصابات 40 إصابة ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل، وفقا لوكالة "وفا".في الوقت ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، وحركة فتح الأقاليم الشمالية عن إضراب شامل، غدا الأحد، حدادا على أرواح القتلى.
طولكرم
غزة
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طولكرم, أخبار الضفة الغربية, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, غزة
طولكرم, أخبار الضفة الغربية, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, غزة

الصحة الفلسطينية: 14 قتيلا في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس

22:16 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية
قتيلان ودمار كبير حصيلة العملية العسكرية للجيش الاسرائيلي على مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل 14 شخصا على يد القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.
وأكدت الوكالة الفلسطينية أن ما حدث من القوات الإسرائيلية في مخيم مجزرة مستمرة منذ 3 أيام.
‫وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ما زالت طواقم الاسعاف تنقل العشرات من الإصابات من داخل المخيم، منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي من حارات المخيم، حيث تجاوزت الإصابات 40 إصابة ما بين الرصاص الحي والضرب والتنكيل، وفقا لوكالة "وفا".
في الوقت ذاته، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، وحركة فتح الأقاليم الشمالية عن إضراب شامل، غدا الأحد، حدادا على أرواح القتلى.
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