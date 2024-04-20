https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تضرب-قاعدة-جوية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1088133736.html
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدة جوية في مدينة كونوتوب الواقعة... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T06:35+0000
2024-04-20T06:35+0000
2024-04-20T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ليبيديف خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الضربات في القاعدة الجوية في كونوتوب استهدفت كذلك لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الناتو-على-أوكرانيا-تزويد-نفسها-بالجنود-1088088925.html
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روسيا
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدة جوية في مدينة كونوتوب الواقعة في مقاطعة سومي.
وأشار ليبيديف خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الضربات في القاعدة الجوية في كونوتوب استهدفت كذلك لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع ليبيديف: "مساء أمس حوالي الساعة 10 مساءً، تعرضت مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي لضربتين على الأقل، حيث كان يتواجد فيها مروحية عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ويتمركز فيها اللواء العسكري رقم 58"، مضيفا أن بعد الضربة الروسية مباشرة هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.