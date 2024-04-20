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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تضرب-قاعدة-جوية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1088133736.html
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدة جوية في مدينة كونوتوب الواقعة... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T06:35+0000
2024-04-20T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ليبيديف خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الضربات في القاعدة الجوية في كونوتوب استهدفت كذلك لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الناتو-على-أوكرانيا-تزويد-نفسها-بالجنود-1088088925.html
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القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي

06:35 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة ميكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الروسية ضربت قاعدة جوية في مدينة كونوتوب الواقعة في مقاطعة سومي.
وأشار ليبيديف خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الضربات في القاعدة الجوية في كونوتوب استهدفت كذلك لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع ليبيديف: "مساء أمس حوالي الساعة 10 مساءً، تعرضت مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي لضربتين على الأقل، حيث كان يتواجد فيها مروحية عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية ويتمركز فيها اللواء العسكري رقم 58"، مضيفا أن بعد الضربة الروسية مباشرة هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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